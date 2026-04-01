國泰投信深耕永續金融成果 榮獲第三屆金融永續金融評鑑肯定

國泰投信長期深耕永續金融，將環境、社會與公司治理（ESG）全面融入資產管理核心業務，憑藉完善的永續治理架構、具體可衡量的永續成果及對金融永續政策的積極回應，榮獲第三屆永續金融評鑑證券投信業排名前25%的肯定，展現國泰投信在推動永續轉型與責任投資上的領導地位。

自2022年國泰投信前瞻布局，率先於業界成立隸屬總經理室的專責「永續辦公室」，不同於多數同業以兼任模式推動永續，國泰投信直接建構全職化、專業化的永續組織架構，集結來自投資、財務、氣候科學、數據分析、產品策略及企劃等領域的多位專職永續專家，形成跨領域、跨部門的永續智庫團隊，系統性整合內部資源，確保永續策略能深入落實於公司業務決策。

在永續金融推動上，國泰投信建置永續資訊整合平台等多項永續工具庫，並透過 CARE 低碳轉型計畫，協助投資經理人即時且全面掌握永續風險與機會，將氣候變遷與淨零轉型因子系統性納入投資流程，提升投資決策的前瞻性與效率，成為金融永續評鑑中備受肯定的關鍵基礎。同時，參考國內外淨零轉型相關準則與指引，透過責任投資與主動式議合，依據獨創的CathayQE議合量化指標，鼓勵並掌握被投資企業訂定低碳轉型及氣候調適計畫及進度，攜手企業邁向低碳轉型的共好目標，發揮金融機構引導資本市場永續發展的正向影響力。

在產品與服務面向，國泰投信持續推出具永續主題的金融商品，其中國泰永續高股息ETF（00878）結合 ESG 與高股息特色，深獲投資人肯定，成為市場高度關注的「新國民 ETF」，讓更多投資人能實際參與永續投資。此外，國泰投信亦長期響應主管機關推動永續金融政策，參與多項政策研議，深耕責任投資與永續金融教育，提升我國永續發展的能見度；同時推出各式創新數位服務，如「泰享退」退休試算平台等，落實普惠金融精神。

在永續影響力拓展方面，國泰投信自 2024 年發起「海誓山盟・你我開始！」生物多樣性保育專案，透過企業影響力號召員工、客戶及利害關係人共同參與自然生態保育行動，展現金融業對自然資本與生物多樣性議題的積極承擔。在培力方面，國泰投信持續強化人力發展藍圖，將DEI 多元共融深植企業文化中。

國泰投信表示，此次榮獲金融永續評鑑獎項，是對公司長期投入永續金融的高度肯定，未來將持續深化責任投資與永續金融實踐，攜手利害關係人，共同推動金融市場朝向更具韌性與永續的未來。