主動式 ETF 人氣旺 受益人規模雙創高

根據集保戶股權分散3月27日最新統計資料顯示，23檔主動式ETF受益人數上周增加71,373人，已連續23周創新高，總人數來到1,248,796人，統計2026年來已增加549,054人。除了受益人數外，整體規模今年來增加1,108.2億元，總規模也創新高來到2,803.7億元，若加上3月新募集的包括主動群益美國增長（00997A）在內有七檔，主動式ETF規模挑戰3,000億大關指日可待。

主動式台股ETF今年來增加999.69億元最多，受益人部分，今年來增加最多的也是主動式台股ETF增加490,414人；居次的主動式海外股票ETF增加50,912人。

群益投信主動式ETF團隊表示，雖然美伊戰事尚未停火，但在題材眾多且市場不確定性也並存下，資金於各類股間輪動配置、積極尋求具備增長潛力的標的，也更加突顯主動操作、彈性調整的必要性。主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，是現階段股市高檔震盪下的靈活投資選擇。此外，美股於全球股市中居主導地位，而台股也是投資人最熟悉的市場，兩者都是資產配置必備，投資人可以主動美股加主動台股位投資組合增加效益。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕指出，美伊戰事雖使美股估值回落，但獲利擴張將形成支撐，有助於推升美股後續表現。在產業配置上，投資人可聚焦AI半導體、光通訊、先進封裝等關鍵產業，並留意軟硬整合等企業資安需求成長趨勢。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，短期來看，在戰爭的影響下，台股將劇烈震盪。然而長期來看，AI在企業資本支出持續投資，以及相關應用持續落地下，長期發展明確，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展。整體而言，台股短線雖有修正壓力，但中長期仍維持多頭區間，市場預期將在高檔區間整理，透過產業輪動與資金轉換延續成長動能，形成震盪中向上的盤勢結構，在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。