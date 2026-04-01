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央行進場 台幣守住32元

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

昨天是第一季底最後一個交易日，中央銀行積極進場調節匯市，將新台幣匯價穩守「卅二元」整數關卡。台北外匯市場昨天交易量明顯放大至卅點一二億美元，外資持續「抓匯」走人，在央行干預之下，新台幣終場以卅一點九八元作收，升值一點六分，驚險守住重要心理關卡。

匯銀人士說，目前正值企業季底作帳期，外資持續偏向匯出，使新台幣承受不小貶值壓力，為穩定匯市波動，央行昨天進場力道明顯加大，透過積極作價抑制匯率走貶。從盤勢觀察，上午新台幣匯價多數時間仍處於「卅二字頭」，但午後開盤後短短數秒內迅速升破卅二元，呈現明顯介入痕跡。

外資動向為近期匯市波動主因。統計顯示，三月外資累計賣超台股九六八二億元創新高，資金大舉匯出同步推升美元需求，導致新台幣三月累計貶值達七點二九角，貶幅約百分之二點三。匯銀分析，若非央行持續進場調節，新台幣單月貶幅恐進一步擴大。

匯銀分析，新台幣仍面臨多重貶值壓力。首先，外資資金動向尚未明顯反轉，短期內仍偏向淨匯出；其次，四月初台積電即將發放股息，預料將引發新一波資金匯出需求；再者，中東地緣政治風險升溫，帶動國際油價走高，市場避險情緒升溫，不利於非美貨幣表現。

此外，部分投資人受到去年清明連假前後台股重挫經驗影響，近期傾向提前調節持股，可能加重短線賣壓。匯銀預期，在多重因素交織下，新台幣匯價短期仍有走貶空間，不排除向卅二點二五至卅二點三元區間靠攏，後續仍須觀察央行調節力道及國際資金流向變化。

台幣 央行 台幣匯率

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