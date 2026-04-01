壽險業避險比率 再探低

據金管會統計，2月底壽險業避險比率降到45%，月減2個百分點，連兩月跌破五成、再創史上新低，顯示業者避險需求持續降溫。避險比率頻頻探底，金管會強調，壽險業因外匯價格準備金（外價金）及特別盈餘公積水位處於高檔，整體承受匯率波動的能力仍屬充足。

保險局副局長蔡火炎昨（31）日表示，2月底外價金餘額已攀升至6,259億元，加計依舊制自稅後純益提存的特別盈餘公積約2,897億元，合計達9,156億元寫史上新高，可抵禦壽險業的匯率風險。

3月台幣續貶約2.2%，匯兌利益進一步累積至外價金帳戶，市場預期，在外價金水位持續墊高下，壽險業避險需求仍有下行空間。在避險結構方面，2月調整趨勢延續。業者承作NDF（海外無本金交割遠期外匯）占比維持在25%以下，CS（換匯）占比則持續高於75%。

過去常見的一籃子貨幣替代避險幾乎「歸零」，顯示避險操作已由多元工具，轉向以CS為主的單一結構。

CS占比維持高檔，主因業者持續減少NDF避險所致。從成本面觀察，2月底CS年化成本率1.96%，月減0.07個百分點。