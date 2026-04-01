外幣保單新契約保費攀峰 1月衝上695億元

因應接軌新制，為加強資產負債匹配，壽險業積極銷售外幣保單。金管會昨（31）日公告今年1月外幣保單新契約保費收入達到695.36億元，創下自2019年有統計以來的新高紀錄，占整體壽險業新契約保費收入約44.41％，較去年1月的35.96%顯著上升。

其中，投資型保單新契約保費收入折合新台幣99.16億元，占比14%，而傳統型保單則為596.2億元，占比86%，較去年1月翻倍成長。

金管會統計，外幣保單占整體新契約保費收入比重呈現前低中高後低如M字型曲線，自2019年1月至今年1月份同期比較，分別為37.19%、55.75%、61.49%、64.48%、42.09%、43.88%、35.96%和44.41%，今年占比明顯較去年提高。

保險局副局長蔡火炎指出，外幣保單銷售成長主要仍與業者策略調整有關，且在接軌新制後，壽險公司更重視資產與負債的幣別與存續期間匹配，因此傾向提高外幣保單銷售力道，來強化資產負債管理。

從商品結構來看，美元保單仍為市場大宗。

蔡火炎指出，今年1月美元保單新契約保費收入約21.9億美元，其中投資型約3.04億美元、傳統型約18.86億美元，年成長107%和93%；澳幣與人民幣保單新契約保費收入分別約0.16億澳元與0.21億人民幣，分別年減21%、年增31%。

蔡火炎分析，美元投資型保單年增幅達107%，主因部分業者與銀行通路合作推出新商品，帶動銷售動能，加上年初民眾資金需求較為旺盛，單月銷售優於去年底；傳統型美元保單亦年增93%，主要受惠利變型及分紅保單推動，以及通路合作強化銷售新商品的力道。

澳幣保單因去年基期較高，今年動能相對趨緩；人民幣保單則受匯率環境較為穩定影響，部分觀望資金回流，帶動保費收入小幅成長。