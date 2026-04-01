The Asset評比 中信銀數位創新力 獲肯定

中國信託商業銀行再獲國際指標機構認可。《The Asset》（財資）昨（31）日舉辦「2026永續金融獎」（Sustainable Finance Awards 2026）、「2026數位金融獎」，中信銀勇奪13項大獎，主辦單位肯定中信銀在永續金融發展及數位創新實力，是勝出主因。

中信銀連續四年蟬聯「台灣最佳銀行」、五度獲頒「台灣年度最佳數位銀行」，亦獲「台灣最佳聯貸主辦行」等大獎。

頒獎典禮昨日於香港舉行，中信銀香港分行部長羅家梅及資本市場部部長陳家裕出席領獎。主辦單位指出，最佳銀行評選標準主要依據ESG成果、永續金融交易及客戶評價進行決選，中信銀於法人金融、財富管理及個人金融等業務表現卓越，並積極透過ESG推動且深化永續金融發展，在數位創新與國際市場拓展亦展現優異成果，故獲頒「台灣最佳銀行」，是台灣唯一四度蟬聯的金融機構。

中信銀結合金融本業與永續目標，繼2023年、2024年完成亞太最大及台灣規模最大「海龍離岸風電」與「大彰化西北離岸風場」專案融資後，2025年成功完成台灣首筆獲得所有公股行庫支持的「渢妙台中一期離岸風場」融資案，成為首座簽署多份企業購電合約（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA）的離岸風場，再度獲評為「台灣最佳聯貸主辦行」。

因應近年全球供應鏈移轉與重組，中信積極協助企業客戶籌組融資需求，去年於菲律賓、越南、印度、印尼、中國大陸及香港完成逾百筆交易案，顯見其聯貸市場上堅實地位與實力，亦獲《The Asset》六項聯貸相關大獎肯定。

此外，中信銀以客戶體驗為核心，聚焦AI與流程數位化的努力深受評審青睞，亦建構「AI SKYNET智能防詐安全網」，將AI運用於第一線的防詐，配合檢警建立阻詐守護網，也研發AI審票系統，憑藉文件要項偵測與影像文字辨識技術，協助業務單位提升作業效率，更打造創新驅動的超個人化體驗，提供客戶智慧安全兼顧的數位金融服務，連續五年受評為「台灣年度最佳數位銀行」。

中信銀推出的「GREEN Service 分行智能服務平台」，整合數位科技與實體通路，打造一站式數位金融服務體驗則獲頒「台灣最佳個人銀行體驗」及「台灣最佳行動銀行」。

中信銀日前贏得《Brand Finance》主辦的全球500大銀行品牌第89名，為台灣唯一連續兩年挺進百強的金融業者，亦獲得《The Asian Banker》（亞洲銀行家）等30個國際獎項。