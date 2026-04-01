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第一金：企業淨零…走向實務

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

第一金控（2892）昨（31）日啟動第四屆「永續金融先行者聯盟」，指出企業淨零轉型已由理念走向實務，在能源風險升溫下，減碳與能源韌性將成為產業競爭力核心。

第一金總經理方螢基說，去年參訪兩家低碳轉型案例，包括黑松公司與石門水庫。其中，黑松透過建置太陽能板、導入能源管理系統及汰換設備，成為飲料業首家取得綠色工廠標章企業，節能成效顯著，具示範意義。

在自然碳匯方面，石門水庫推動植樹計畫，種植398棵喬木，需長達30年養護與防災管理，累計僅可吸收約88公噸二氧化碳。若以碳權價格估算，總價約35萬元，平均每年效益僅約1萬餘元，顯示單靠碳權與碳匯難以支撐轉型成本。相較之下，企業從節能設備、製程改善著手，更具成本效益，也是推動淨零較可行的路徑。

針對中東戰事帶來的能源衝擊，方螢基認為「這是危機也是契機」。台灣能源高度依賴進口，原油等關鍵資源集中，已成國家層級經濟議題。過去「永續」常停留在口號，但此次中東戰火危機，反而可讓企業加速投入能源轉型與綠能發展。

隨著綠能占比提升、化石燃料依賴下降，整體經濟受地緣政治影響可望降低。方螢基認為，未來能源韌性將成企業核心競爭力，若能在能源受限情境下維持營運，即具備更強抗風險能力。

第一金表示，未來將持續透過投融資機制引導企業轉型，結合聯盟力量擴大影響力，讓永續金融從倡議階段邁向實戰。

石門水庫 黑松 第一金控

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