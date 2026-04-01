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第一金擴大永續金融影響力 接棒第四屆先行者聯盟主席

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金控舉辦第四屆永續金融先行者聯盟啟動記者會，左起兆豐金控總經理張傳章、元大金控總經理黃維誠、中國信託金控總經理高麗雪、金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君、金管會主委彭金隆、第一金控總經理方螢基、玉山金控總經理陳茂欽、國泰金控總經理李長庚。第一金／提供
第一金控舉辦第四屆永續金融先行者聯盟啟動記者會，左起兆豐金控總經理張傳章、元大金控總經理黃維誠、中國信託金控總經理高麗雪、金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君、金管會主委彭金隆、第一金控總經理方螢基、玉山金控總經理陳茂欽、國泰金控總經理李長庚。第一金／提供

國內六家金控齊力推動永續金融先行者聯盟，今年由第一金控（2892）接棒聯盟第四屆輪值主席，第一金昨（31）日舉辦啟動記者會，第一金控總經理方螢基表示，第一金控將在金管會指導下，接續前三屆奠定的基礎，偕同聯盟夥伴發揮投融資影響力，帶動產業落實低碳轉型，成為企業邁向永續轉型的重要策略夥伴。

金管會主委彭金隆與聯盟成員昨日共同出席，彭金隆感謝先行者聯盟成員發揮永續金融影響力，帶動各界投入淨零行動，推動永續金融理念在國內扎根落實，各工作群也為台灣金融市場開創更多創新契機，並為未來永續發展帶來關鍵助益。

金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內六家金控齊力推動淨零排放政策，包括第一金控、元大金控中信金控、玉山金控、國泰金控、兆豐金控等聯盟成員，將持續推進「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資議合」、「協助與推廣」、「國際接軌」及「普惠金融」六大承諾事項，並透過「金融業淨零推動工作平台」整合各方資源，持續透過「政策與指引」、「資金與統計」、「資料與風控」、「培力與證照」、「國內外推廣」及「跨部門諮詢」六大工作群，由聯盟金控成員分別擔任召集人，推進各項淨零工作。

其中，第一金控擔任國內外推廣工作群召集人，2025年已辦理低碳轉型企業參訪及「AI金融科技創新創意、綠色金融 永續淨零競賽」等活動，促進產官學交流，並帶動創新應用，2026年將新增製作永續金融新知短影音，擴大宣導成效。

永續金融先行者聯盟邁入第四屆，六家金控成員已建立穩定協作機制與分工模式，逐步深化碳管理、資訊揭露、投融資議合與永續能力建構，將穩步帶動產業低碳轉型，提升台灣永續金融制度成熟度與國際競爭力，朝2050淨零排放目標穩健邁進。

兆豐金控 元大金控 中信金控

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