新台幣3月重貶7.29角

因應接軌新制，為加強資產負債匹配，壽險業積極銷售外幣保單。金管會昨（31）日公告今年1月外幣保單新契約保費收入達到695.36億元，創下自2019年有統計以來的新高紀錄，占整體壽險業新契約保費收入約44.41％，較去年1月的35.96%顯著上升。

2026-04-01 02:03