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新台幣3月重貶7.29角
季底最後一個交易日，中央銀行積極進場調節匯市，成功將新台幣匯價穩守「32元」。台北外匯市場昨（31）日交易量放大至30.12億美元，外資持續「抓匯」走人，在央行干預下，新台幣終場以31.98元作收，升值1.6分，守住重要關卡。
不過，3月外資賣超台股逾9,000億元，資金大舉匯出，推升美元需求，導致新台幣3月累計貶值7.29角，貶幅約2.2%。匯銀分析，若非央行調節，新台幣單月貶幅恐進一步擴大。
匯銀人士指出，昨日是企業季底作帳期間，外資持續匯出，新台幣承受不小貶值壓力，央行進場力道加大，積極作價抑制匯率走貶。上午新台幣匯價多仍處「32字頭」，午後開盤數秒迅速回到31字頭，介入明顯。匯銀分析，新台幣仍面臨多重貶值壓力。首先，外資動向未反轉，短期偏向淨匯出；其次，4月初台積電發股息，將引發新一波資金匯出需求；第三，中東地緣政治風險升溫，帶動國際油價走高，市場避險情緒升溫。
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