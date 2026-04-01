四大壽險去年由盈轉虧

21家壽險公司去年底財報出爐，在匯率、避險成本與政策提存等多重因素交錯影響下，出現四家業者轉虧的現象，包括合併前的新光人壽、臺銀人壽、宏泰人壽及元大人壽。

攤開21家壽險財報顯示，富邦人壽去年稅後純益620.29億元居冠，國泰人壽和南山人壽則分別居二、三名，賺進565.64億和289.68億元；另有四家公司包含合併前的新光人壽、臺銀人壽、宏泰人壽和元大人壽稅後虧損，分別虧損263.64億、46.03億、14.47億和14.09億元，相較於2024年，這四家壽險公司全都由盈轉虧。

以新光人壽來說，雖有準備金沖抵，仍對獲利造成衝擊，加上美元對台幣波動劇烈，導致傳統避險工具成本居高不下，吞噬獲利空間。

臺銀人壽去年匯率兌換損失高達103億元，儘管覆蓋法重分類和PL項下金融資產評價皆轉正，最終仍虧損近46.04億元。宏泰人壽去年以17.46億元的外匯價格變動準備金沖抵，仍有逾62億元的匯損，加上覆蓋法重分類損失由6.97億元擴大至44.35億元，儘管PL項下的股票與債券在投資評價上有顯著上升且利息收入穩定，仍難抵銷匯率波動和覆蓋法重分類虧損對獲利的侵蝕，導致去年虧損14.47億元。

元大人壽去年投資匯兌損失達82億元，加上外價金提存增加，導致去年虧損14.09億元。