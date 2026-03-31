壽險去年底財報出爐 這四家公司由盈轉虧

21家壽險公司去年底財報出爐，在匯率、避險成本與政策提存等多重因素交錯影響下，整體獲利明顯下滑，並出現部分業者轉虧的現象，包括合併前的新光人壽、台銀人壽、宏泰人壽及元大人壽，統計21家壽險公司，全年稅後純益合計為1,805.94億元，年減39.64%，單季則獲利超過672億元。

去年第2季新台幣因川普關稅強勢升值衝擊獲利，以及因應外匯避險，金管會要求壽險公司稅前獲利需強制提存三成入外匯價格變動準備金，交織股市賺取資本利得挹注獲利等多空作用下，最終反映在21家壽險公司的稅後獲利上，合計稅後賺1,805.94億元，較2024年的2,991.71億元減少39.64%。

攤開21家壽險財報顯示，富邦人壽去年稅後純益620.29億元居冠，國泰人壽和南山人壽則分別居二、三名，賺進565.64億和289.68億元；另有四家公司包含合併前的新光人壽、台銀人壽、宏泰人壽和元大人壽稅後虧損，分別虧損263.64億、46.03億、14.47億和14.09億元，相較於2024年，這四家壽險公司全都由盈轉虧。

去年虧損的四家壽險公司多是因新台幣兌美元升值造成匯兌損失，以新光人壽來說，雖有準備金沖抵，仍對獲利造成衝擊，加上美元對台幣波動劇烈，導致傳統避險工具成本居高不下，吞噬獲利空間，誘因新新併衍生員工安置費用。在7月24日兩家金控合併後，隨著保費成長、投資收益增加，以及新壽保障型商品銷售強勁，合併後壽險子公司（含台新人壽及新光人壽）全年稅後純益達77億元，年增高達525%。

台銀人壽去年匯率兌換損失高達103億元，儘管覆蓋法重分類和PL項下金融資產評價皆轉正，最終仍虧損近46.04億元。

宏泰人壽去年以17.46億元的外匯價格變動準備金沖抵，仍有逾62億元的匯損，加上覆蓋法重分類損失由6.97億元擴大至44.35億元，儘管PL項下的股票與債券在投資評價上有顯著上升且利息收入穩定，仍難抵銷匯率波動和覆蓋法重分類虧損對獲利的侵蝕，導致去年虧損14.47億元。

元大人壽去年投資匯兌損失達82億元，加上外價金提存增加，導致去年虧損14.09億元。