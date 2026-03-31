快訊

川普、巴菲特喊話 美股電子盤、台指期夜盤唱高歌

苗栗頭份某醫院副院長涉性騷、強抱女員工 苗檢認重大聲請羈押

汽車零組件零關稅、全面免除進口車關稅？財經部會回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險去年底財報出爐 這四家公司由盈轉虧

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導

21家壽險公司去年底財報出爐，在匯率、避險成本與政策提存等多重因素交錯影響下，整體獲利明顯下滑，並出現部分業者轉虧的現象，包括合併前的新光人壽、台銀人壽、宏泰人壽及元大人壽，統計21家壽險公司，全年稅後純益合計為1,805.94億元，年減39.64%，單季則獲利超過672億元。

去年第2季新台幣因川普關稅強勢升值衝擊獲利，以及因應外匯避險，金管會要求壽險公司稅前獲利需強制提存三成入外匯價格變動準備金，交織股市賺取資本利得挹注獲利等多空作用下，最終反映在21家壽險公司的稅後獲利上，合計稅後賺1,805.94億元，較2024年的2,991.71億元減少39.64%。

攤開21家壽險財報顯示，富邦人壽去年稅後純益620.29億元居冠，國泰人壽和南山人壽則分別居二、三名，賺進565.64億和289.68億元；另有四家公司包含合併前的新光人壽、台銀人壽、宏泰人壽和元大人壽稅後虧損，分別虧損263.64億、46.03億、14.47億和14.09億元，相較於2024年，這四家壽險公司全都由盈轉虧。

去年虧損的四家壽險公司多是因新台幣兌美元升值造成匯兌損失，以新光人壽來說，雖有準備金沖抵，仍對獲利造成衝擊，加上美元對台幣波動劇烈，導致傳統避險工具成本居高不下，吞噬獲利空間，誘因新新併衍生員工安置費用。在7月24日兩家金控合併後，隨著保費成長、投資收益增加，以及新壽保障型商品銷售強勁，合併後壽險子公司（含台新人壽及新光人壽）全年稅後純益達77億元，年增高達525%。

台銀人壽去年匯率兌換損失高達103億元，儘管覆蓋法重分類和PL項下金融資產評價皆轉正，最終仍虧損近46.04億元。

宏泰人壽去年以17.46億元的外匯價格變動準備金沖抵，仍有逾62億元的匯損，加上覆蓋法重分類損失由6.97億元擴大至44.35億元，儘管PL項下的股票與債券在投資評價上有顯著上升且利息收入穩定，仍難抵銷匯率波動和覆蓋法重分類虧損對獲利的侵蝕，導致去年虧損14.47億元。

元大人壽去年投資匯兌損失達82億元，加上外價金提存增加，導致去年虧損14.09億元。

川普 富邦人壽 金管會

延伸閱讀

壽險避險比率只剩45%破底 金管會喊9,000億元扛匯損

壽險業衝刺外幣保單銷售 今年1月新契約保費逾695億元創新高

台新新光金法說會報喜 林維俊：股利將優於去年、以發放現金為主

台新新光金法說報喜 股利喊優於去年、現金配息為主

相關新聞

中東戰火敲警鐘！國泰喊加碼太陽能、風電 提升在地能源

中東戰事升溫引發能源供應疑慮，國泰金（2882）總經理李長庚31日表示，台灣能源對外依存度逾九成，地緣政治風險凸顯「能源韌性」重要性，金融業可透過投融資機制，引導企業進一步強化「在地能源自主」能力。

壽險去年底財報出爐 這四家公司由盈轉虧

21家壽險公司去年底財報出爐，在匯率、避險成本與政策提存等多重因素交錯影響下，整體獲利明顯下滑，並出現部分業者轉虧的現象，包括合併前的新光人壽、台銀人壽、宏泰人壽及元大人壽，統計21家壽險公司，全年稅後純益合計為1,805.94億元，年減39.64%，單季則獲利超過672億元。

產險業扛地震颱風更有力 金管會：160億元轉列準備金

金管會修正相關規定，將產險業接軌IFRS17後，產生160億元有利影響數，全數轉入重大事故與危險變動準備金，此舉可加大準備金水位，可提升產險業抵禦巨災風險的能力。

壽險避險比率只剩45%破底 金管會喊9,000億元扛匯損

據金管會統計，2月底壽險業避險比率降到45%，月減2個百分點，連兩月跌破五成、再寫史上新低，顯示業者避險需求持續降溫。

壽險業衝刺外幣保單銷售 今年1月新契約保費逾695億元創新高

因應接軌新制，為加強資產負債匹配，壽險業積極銷售外幣保單。金管會公告今年1月外幣保單新契約保費收入達到695.36億元，創下自2019年有統計以來的新高紀錄，占整體壽險業新契約保費收入約44.41％，較去年1月的35.96%顯著上升，其中，投資型保單新契約保費收入折合新台幣99.16億元，占比14%，而傳統型保單則為596.2億元，占比86%，較去年1月翻倍成長。

油價飆引發通膨焦慮 滙豐：全球央行仍無升息壓力

滙豐銀行今日發表2026年第2季投資展望，滙豐私人銀行表示，環球經濟展現韌性，持續為投資人帶來成長機遇，有助維持審慎部署，但因應近期地緣政治發展帶來的不明朗因素，建議私人銀行客戶應透過多元資產和廣泛分散投資來建立投資組合韌性，而非盲目追求市場進出時點，因後者會增加執行及時機風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。