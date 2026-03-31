產險業扛地震颱風更有力 金管會：160億元轉列準備金

金管會修正相關規定，將產險業接軌IFRS17後，產生160億元有利影響數，全數轉入重大事故與危險變動準備金，此舉可加大準備金水位，可提升產險業抵禦巨災風險的能力。

金管會31日修正發布「強化財產保險業巨災準備金應注意事項」及「專業再保險業特別準備金應注意事項」。

保險局副局長蔡火炎說，未修正前，依照接軌IFRS17的有利影響數，產險業160億元是放在「保留盈餘」，但考量地震颱風頻繁，修正後，這筆資金將從「保留盈餘」轉列到負債項下的準備金。

當發生颱風地震等重大事故，達到重大事故沖減標準時，就可以拿這筆重大事故和危險變動準備金做沖減。

2021年至今就有達到重大事故標準，包括2024年403花蓮地震、2025年0706丹娜絲颱風，當時產險業就拿重大事故和危險準備金做賠付沖抵。

蔡火炎說，依照接軌IFRS17有利影響數，對產險業有160億元可以轉列，其中估算有45%轉入重大事故，另55%轉列危險變動準備金。

到2024年底產險業重大事故特別準備金餘額17.4億元，危險變動準備金餘額28.3億元。準備金水位愈高，產險業愈能夠抵禦巨災風險的能力，降低未來巨災理賠賠付。