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壽險避險比率只剩45%破底 金管會喊9,000億元扛匯損

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
2月底壽險業避險比率降到45%，月減2個百分點，連兩月跌破五成、再寫史上新低。圖／聯合報系資料照片
2月底壽險業避險比率降到45%，月減2個百分點，連兩月跌破五成、再寫史上新低。圖／聯合報系資料照片

金管會統計，2月底壽險業避險比率降到45%，月減2個百分點，連兩月跌破五成、再寫史上新低，顯示業者避險需求持續降溫。

避險比率頻頻探底，金管會強調，壽險業因外匯價格準備金（外價金）及特別盈餘公積水位處於高檔，整體承受匯率波動的能力仍屬充足。

保險局副局長蔡火炎表示，2月底外價金餘額已攀升至6,259億元，加計依舊制自稅後純益提存的特別盈餘公積約2,897億元，合計達9,156億元寫史上新高，可抵禦壽險業的匯率風險。

3月台幣續貶約2.28%，匯兌利益進一步累積至外價金帳戶，市場預期，在外價金水位持續墊高下，壽險業避險需求仍有下行空間。

在避險結構方面，2月調整趨勢延續。業者承作NDF（海外無本金交割遠期外匯）占比維持在25%以下，CS（換匯）占比則持續高於75%。

過去常見的一籃子貨幣替代避險幾乎「歸零」，顯示避險操作已由多元工具，轉向以CS為主的單一結構。

CS占比維持高檔，主因業者持續減少NDF避險所致。從成本面觀察，2月底CS年化成本率1.96%，月減0.07個百分點；NDF年化成本率則升至1.01%，月增0.27個百分點，NDF成本變高也影響業者配置。

業者也說，NDF與CS差異不僅在成本，更在操作彈性。NDF解約不需中央銀行同意，但CS須事前核准且可能影響後續承作額度，因此在整體避險部位下降過程中，通常優先縮減NDF。

國際情勢也影響避險策略。業者指出，中東戰事推升美元走強、亞幣普遍走貶，使過去透過韓圜等貨幣進行替代避險的效果有限，相關操作已大幅縮減。

壽險圈指出，避險需求持續下降，主要來自三大因素支撐，包括台幣走貶帶動匯兌利益累積、外價金水位維持高檔，及匯率會計新制上路降低財報波動。

市場認為，短期金融市場仍震盪，避險比率雖可能續降，但大幅下滑空間有限。

金管會 避險 壽險業

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