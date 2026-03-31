壽險業衝刺外幣保單銷售 今年1月新契約保費逾695億元創新高

因應接軌新制，為加強資產負債匹配，壽險業積極銷售外幣保單。金管會公告今年1月外幣保單新契約保費收入達到695.36億元，創下自2019年有統計以來的新高紀錄，占整體壽險業新契約保費收入約44.41％，較去年1月的35.96%顯著上升，其中，投資型保單新契約保費收入折合新台幣99.16億元，占比14%，而傳統型保單則為596.2億元，占比86%，較去年1月翻倍成長。

金管會統計，外幣保單占整體新契約保費收入比重呈現前低中高後低如M字型曲線，自2019年1月至今年1月份同期比較，分別為37.19%、55.75%、61.49%、64.48%、42.09%、43.88%、35.96%和44.41%，今年占比明顯較去年提高。

保險局副局長蔡火炎指出，外幣保單銷售成長主要仍與業者策略調整有關，且在接軌新制後，壽險公司更重視資產與負債的幣別與存續期間匹配，因此傾向提高外幣保單銷售力道，來強化資產負債管理。

從商品結構來看，美元保單仍為市場大宗。蔡火炎指出，今年1月美元保單新契約保費收入約21.90億美元，其中投資型約3.04億美元、傳統型約18.86億美元，年成長107%和93%；澳幣與人民幣保單新契約保費收入分別約0.16億澳元與0.21億人民幣，分別年減21%、年增31%。

蔡火炎分析，美元投資型保單年增幅達107%，主因部分業者與銀行通路合作推出新商品，帶動銷售動能，加上年初民眾資金需求較為旺盛，單月銷售優於去年底；傳統型美元保單亦年增93%，主要受惠利變型及分紅保單推動，以及通路合作強化銷售新商品的力道。

澳幣保單因去年基期較高，今年動能相對趨緩；人民幣保單則受匯率環境較為穩定影響，部分觀望資金回流，帶動保費收入小幅成長。

金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結匯為新臺幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時亦應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力，以及未來是否確有外幣需求等因素納入通盤考量。

除此之外，因外幣保險商品收付幣別為特定國家貨幣，若該國發生政策劇變或經濟不穩等情形，可能對當地金融市場與匯率造成影響，進而影響保單價值與投資成果。提醒消費者購買前，應詳加瞭解投資標的國家的整體情勢，審慎評估自身風險承受能力，以確保自身權益。

金管會並呼籲，保險業銷售外幣保險商品時應瞭解及評估消費者對匯率及政治經濟等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利本項業務穩健經營及維護消費者權益。