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第1季海外ETF績效出爐 挺住美伊焦戰、三檔漲幅逾兩成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
第1季海外股票ETF前十強。資料來源：CMoney，2026/3/31收盤價計算
第1季海外股票ETF前十強。資料來源：CMoney，2026/3/31收盤價計算

經歷3月份美伊戰亂、原油飆漲，行情血洗動盪，第1季海外股票ETF中，漲幅前十強主要類型包括：低軌衛星、航運、半導體、電力、綠能等主題型ETF，而在漲幅領先群的標的中，以第一金太空衛星ETF（00910）漲幅達24.06%表現最佳，其餘還有2檔海外ETF漲幅也逾兩成，包括野村全球航運龍頭漲幅達22.90%，中信上游半導體（00941）漲幅達21.76%。

市場對於戰線拉長的擔憂攀升，也對於第2季的投資方向，存有較多的疑問，法人表示，從第1季海外股票市場的強勢標的觀察，低軌衛星、航運、半導體、電力、綠能等，主要受惠美伊戰爭的國防安全衛星通訊需求，戰爭帶來運力不足與運價上漲，加上AI長趨勢發展不變，同時也驅動電力需求大幅成長等，這些產業不僅在第1季挺住戰爭衝擊，同時還具備中長線成長動能。

戰爭變化仍然是現階段最大市場風險，不過，第一金投信認為，包括低軌衛星、半導體、電力等產業，仍具備長趨勢成長動能，這次的美伊戰爭黑天鵝帶來股價較大幅度的修正，也使得原先看好強勢產業成長動能，但礙於股價快速上漲，遲遲未能上車的投資人，反倒可以趁評價重估、股價回檔，重新掌握分批進場投資機會。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝強調，以太空衛星產業為例，目前多家投資銀行正計畫執行史上最大規模太空巨頭SpaceX的IPO案，以SpaceX上市規模預估，在那斯達克上市機率大，可望納入那斯達克100指數成分股，與Apple、Nvidia等科技巨頭並駕齊驅，並將受惠資金配置需求，預期將帶動太空衛星股價上揚。

第一金太空衛星ETF是全台唯一鎖定太空衛星產業純度最高的ETF，是目前投資人參與全球太空經濟、低軌衛星商機，看好國安太空觀測需求等，與太空科技關聯度最高的投資工具。曾萬勝提醒投資人留意，太空衛星產業具備高波動、高成長特性，太空衛星產業具備中長線產業紅利，但股價波動度較，投資人宜採取定期定額、零股投資，或在股價如近期出現大幅修正之際，掌握分批投資進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美伊戰爭 太空 第一金

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