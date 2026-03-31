油價飆引發通膨焦慮 滙豐：全球央行仍無升息壓力

滙豐銀行今日發表2026年第2季投資展望，滙豐私人銀行表示，環球經濟展現韌性，持續為投資人帶來成長機遇，有助維持審慎部署，但因應近期地緣政治發展帶來的不明朗因素，建議私人銀行客戶應透過多元資產和廣泛分散投資來建立投資組合韌性，而非盲目追求市場進出時點，因後者會增加執行及時機風險。

滙豐建議，高淨值及超高淨值客戶可考慮精選配置對沖基金及私募市場投資，建構更寬廣的投資布局。

滙豐指出，打造具韌性的投資組合不僅需要產業及地域分散，更應善用債券、貨幣、商品及多元資產配置等不同資產類別，以降低集中風險並提升整體穩定性。

展望未來半年的投資布局，滙豐的投資策略反映由美國及亞洲帶動的全球擴張趨勢仍在延續；歐洲成長預期相對落後，但仍可望受惠於財政支出支持。

投資展望報告同時認為，環球降息周期已接近尾聲，而企業基本面（尤其是美國企業）仍具支撐力，將持續推動產能回流與創新投資。

四大優先投資策略分別是ㄝ掌握AI人工智慧投資趨勢：維持對AI結構性成長引擎的策略配置，特別是半導體與電力基礎建設，同時將投資範圍由資訊科技產業，擴展至工業、金融、通訊服務與原材料等景氣循環產業。

啟動收益引擎，在預期降息次數減少的情況下，以投資級別債券及新興市場債券為核心的收益策略，有助支撐整體回報並提升投資組合韌性。

部署另類投資及多元資產策略，駕馭市場波動；透過對沖基金、私募市場及環球多元資產策略優化傳統公開市場布局註1，以把握企業帶來的創新機會，受惠於贏家與落後者之間的報酬表現分歧，並透過政策周期差異分散外匯風險。

把握亞洲的創新與收益；亞洲市場有助強化並分散偏重美股的投資組合，同時提供長期成長潛力及具韌性的收益機會。

滙豐私人銀行及財富管理環球首席投資總監 Willem Sels表示，由年初至今，黃金的價格波動已證明，沒有任何單一分散工具是完美的，因此需持續在不同產業、地域及資產類別之間擴大投資分散工具。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，台灣半導體行業受惠於AI強勁的成長動能，在核心策略中，擁有不可或缺的重要性。

針對中東戰事導致目前高油價，恐將引發新一波通膨，市場擔心致使全球央行轉向升息。何偉華表示，和2022年情況不同，一、目前求全經濟成長率較低，二、銀行利率相對較高，「就算石油價錢在現在的水平多持續一段時間，也還是沒有很大的壓力要調升利率」。