中東戰火敲警鐘！國泰喊加碼太陽能、風電 提升在地能源

中東戰事升溫引發能源供應疑慮，國泰金（2882）總經理李長庚31日表示，台灣能源對外依存度逾九成，地緣政治風險凸顯「能源韌性」重要性，金融業可透過投融資機制，引導企業進一步強化「在地能源自主」能力。

李長庚指出，提升能源韌性關鍵在於「增加在地供給」。包括太陽能光電、離岸風電及在地風電等綠色能源，都是降低對進口能源依賴的重要解方。

國泰近年已積極布局太陽能與離岸或在地風電融資，透過金融核心職能支持再生能源發展，讓能源轉型不僅是政策方向，更成為企業實際投資選項。

若綠能供給持續增加，將有助降低對化石燃料依賴，提升整體經濟抗風險能力。

除供給面外，李長庚也指出，需求端同樣關鍵，大家也許可以重新檢視能源使用習慣，從日常消費到產業製程，減少對石油相關產品依賴，「每個人多做一點」，都有助於整體能源韌性提升。

從金融實務來看，銀行已建立具體誘因機制。

兆豐金（2886）總經理張傳章也說，兆豐銀在聯貸案中導入ESG評估，依企業減碳表現調整利率，並透過議合機制，2025年已完成73家高碳排企業溝通，形成「價格誘因＋議合」雙軌推動轉型。

第一金（2892）總經理方螢基則指出，中東戰火讓能源問題從企業層次上升至國家經濟議題，也將加速企業轉型腳步。未來若企業能在能源受限環境下維持營運，將成為關鍵競爭優勢。

金管會2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內六家金控齊力推動淨零排放政策，今年第一金接棒聯盟第四季輪值主席，31日舉行聯盟啟動記者會。