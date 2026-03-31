快訊

孔令奇超正名媛老婆真面目曝光！超驚人背景起底「也跟孔子有關」

副院長性騷診所護理師 議員陳光軒批院方不道歉只顧用LINE秀肌肉

川普想收手…卻被盟友施壓續戰！這國家最鷹派「敦促展開地面入侵」

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火敲警鐘！國泰喊加碼太陽能、風電 提升在地能源

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國泰金總經理李長庚。圖／聯合報系資料照片
國泰金總經理李長庚。圖／聯合報系資料照片

中東戰事升溫引發能源供應疑慮，國泰金（2882）總經理李長庚31日表示，台灣能源對外依存度逾九成，地緣政治風險凸顯「能源韌性」重要性，金融業可透過投融資機制，引導企業進一步強化「在地能源自主」能力。

李長庚指出，提升能源韌性關鍵在於「增加在地供給」。包括太陽能光電、離岸風電及在地風電等綠色能源，都是降低對進口能源依賴的重要解方。

國泰近年已積極布局太陽能與離岸或在地風電融資，透過金融核心職能支持再生能源發展，讓能源轉型不僅是政策方向，更成為企業實際投資選項。

若綠能供給持續增加，將有助降低對化石燃料依賴，提升整體經濟抗風險能力。

除供給面外，李長庚也指出，需求端同樣關鍵，大家也許可以重新檢視能源使用習慣，從日常消費到產業製程，減少對石油相關產品依賴，「每個人多做一點」，都有助於整體能源韌性提升。

從金融實務來看，銀行已建立具體誘因機制。

兆豐金（2886）總經理張傳章也說，兆豐銀在聯貸案中導入ESG評估，依企業減碳表現調整利率，並透過議合機制，2025年已完成73家高碳排企業溝通，形成「價格誘因＋議合」雙軌推動轉型。

第一金（2892）總經理方螢基則指出，中東戰火讓能源問題從企業層次上升至國家經濟議題，也將加速企業轉型腳步。未來若企業能在能源受限環境下維持營運，將成為關鍵競爭優勢。

金管會2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內六家金控齊力推動淨零排放政策，今年第一金接棒聯盟第四季輪值主席，31日舉行聯盟啟動記者會。

太陽 太陽能 中東

延伸閱讀

李長庚：中東戰事促使反思能源韌性 需重拾節儉美德

經濟日報社論／美中對立下 台灣要找發展策略

能源危機壓境 台需長期多元解方

葉銀華／非核使台灣陷入能源困境

相關新聞

油價飆引發通膨焦慮 滙豐：全球央行仍無升息壓力

滙豐銀行今日發表2026年第2季投資展望，滙豐私人銀行表示，環球經濟展現韌性，持續為投資人帶來成長機遇，有助維持審慎部署，但因應近期地緣政治發展帶來的不明朗因素，建議私人銀行客戶應透過多元資產和廣泛分散投資來建立投資組合韌性，而非盲目追求市場進出時點，因後者會增加執行及時機風險。

中東戰火敲警鐘！國泰喊加碼太陽能、風電 提升在地能源

中東戰事升溫引發能源供應疑慮，國泰金（2882）總經理李長庚31日表示，台灣能源對外依存度逾九成，地緣政治風險凸顯「能源韌性」重要性，金融業可透過投融資機制，引導企業進一步強化「在地能源自主」能力。

星展銀串接MyData推信貸升級 卡友最快15分鐘核貸

星展銀行持續深化數位金融服務，宣布完成與數位發展部「個人化資料自主運用（MyData平台）」串接，全面升級個人信用貸款服務。透過MyData，民眾申請信貸無須準備繁瑣財力證明，不論是否為既有客戶皆可使用；若為信用卡卡友，案件送出後最快15分鐘內可得知核貸結果，核貸後營業時間內資金最快1分鐘入帳。

元大台灣50正2分拆 一張價格從443.15元降至20.14元 恢復交易首日下跌

元大台灣50正2（00631L）分割，受益憑證單位數分割比率為22，投資人如果原先持有一個受益權單位，分割後將換發為持有22個受益權單位；1拆22的00631L， 1張價格從443.15元大幅降低到20.14元，31日恢復交易，早盤以19.67元開低，盤中跌幅逾3%。

預期Fed由降息轉升息、美元避險情緒 新台幣貶破32元關

德黑蘭否認與華府進行談判，地緣政治風險持續推升美元避險買盤，今早新台幣匯價以32.02元開盤，貶值2.4分。

升息訊號點火金融股 存放利差紅利來了

近期能源價格飆漲，央行總裁楊金龍赴立院備詢暗示「升息」可能，金融股今早表現優於大盤，升息有助於擴大存放利差。早盤上海商銀（5876）、合庫金（5880）、華南金（2880）、元大金（2885）均漲逾1個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。