外幣保單1月新契約保費695億 創2019年來同期新高

金管會統計顯示，壽險業截至今年1月底外幣保單新契約保費收入折合約新台幣695.36億元，創2019年統計來同期新高，外幣保單占整體新契約保費收入比例達44.41%，寫下2023年以來同期新高。金管會指出，業者考量資產負債匹配，銷售外幣保單力道較過去增加。

金管會今天公布壽險業2026年截至1月底外幣保險商品銷售情形，外幣保單新契約保費收入折合約新台幣695.36億元，其中投資型保單折合約99.16億元、傳統型保單折合約596.2億元。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，壽險業今年截至1月底外幣保單新契約保費收入折合約新台幣695.36億元，創下2019年統計以來同期新高。若觀察1月外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入比率為44.41%，也創下2023年以來新高。

為何外幣保單銷售動能增加，蔡火炎說明，一方面是保險業今年接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約），考量讓資產負債匹配更理想，因此銷售外幣保單力道比過去多一點，另一方面則是公司商品策略，透過與通路合作，帶動商品銷售。

進一步觀察美元外幣保單表現，美元保單1月新契約保費約21.9億美元，年成長95%。蔡火炎指出，美元投資型保單新契約3.04億美元，年成長107%，主要是壽險公司跟銀行通路合作，推出美元投資型保單商品，帶動成長。

此外，1月美元傳統型保單新契約保費約18.86億美元，年增93%。蔡火炎說，因業者積極推動美元利變型保單與分紅保單，帶動銷售量比去年同期增加。