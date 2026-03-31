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中華信評：科技龍頭籌資需求成長 估整體發債量微增

中央社／ 台北31日電

中華信評今天表示，隨著人工智慧（AI）伺服器與半導體先進製程今年進入量產與擴廠關鍵期，台灣科技龍頭業者的發債籌資需求勢將高於去年，加上金融機構持續發行金融債、永續資金需求推升永續債券占比，今年台灣整體發債量可望微幅增加。

中華信評今天發布「2026年台灣債市應可微幅成長」報告指出，去年台灣公司債（不含永續債券）的發行規模約達新台幣8700億元，較前年大幅成長，預期今年將延續去年成長動能，因為隨著AI伺服器與半導體先進製程進入量產與擴廠關鍵期，台積電鴻海等科技龍頭業者的籌資需求勢必會高於去年，進而帶動整體公司債發行量較去年增長。

中華信評說明，另一方面，為配合今年保險業導入新一代清償能力制度及IFRS 17保險負債會計準則，金管會2023年4月13日宣布資本適足率自有資本分層的規定，讓壽險業可以發行10年以上且有到期日的次順位債，並將其納入第二類資本計算。

中華信評分析，此項法規鬆綁，促使多家壽險公司於2023年一共發行了1031億元的次順位債，2024年更是創下1318億元的發行新高，2025年又再發行了新台幣1178億元的次順位債，總量較前年高峰略有下降，考量國內壽險公司此波次順位債發行量已達顯著水準，多數業者的資本適足率已能符合新一代清償能力指標的規定，預期今年壽險業的國內次順位債發行規模將較去年減少。

再者，中華信評補充，銀行為符合國際資本計提標準及金融業務需求而在去年發行了高達2097億元的長天期金融債，當中包含約30%次順位債，整體規模較前年的981億大幅成長，預期除非中長期的放款需求大幅增長，否則今年銀行業的金融債發行規模恐低於去年。

至於永續債發行量方面，中華信評提出，根據統計，台灣的永續債券發行總額逐年成長，去年達到2095億元歷史高峰，發行規模連續5年突破新台幣千億元，顯見市場需求依然暢旺。今年1月財政部也發行了台灣首檔「永續發展政府債劵」，規模約新台幣4億元，象徵著台灣主權債券正式進入永續範疇，對市場具有一定指標意義。

中華信評補充，在縣市政府層級，台北市與高雄市政府分別於2024年、2025年發行了73億元的社會責任債及101億元的綠色債券。截至2026年3月底，台北市政府又再發行了新台幣50億元的社會責任債券，為國內永續債市場增添成長動力。

中華信評觀察，以往永續債的發行端多為科技或銀行業，主要將募集資金用於再生能源、綠建築以及支持中小企業等領域。不過面對金管會即將修訂「永續經濟活動認定參考指引」，鋼鐵、造紙、航空等傳統高碳排產業為因應供應鏈減碳壓力，可望利用永續債券籌集低碳技術研發資金，進而提升台灣永續債券市場的深度與多元性。

中華信評預期，台灣今年永續債券市場將在政府政策支持、市場需求與企業轉型資金需求增加的多重因素帶動下持續穩定成長。

整體而言，中華信評表示，今年台灣債券市場的整體發行規模將較去年略為成長，其中，金融機構可望因資本結構調整與資金配置需求而持續發行金融債，但規模將比去年少；企業十分有可能經由發債擴大資本支出提升整體競爭力，且其對永續資金持續強勁的需求，將逐步推升永續債券在整體發行結構中的占比。

金融機構 台積電 鴻海

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