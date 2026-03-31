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新台幣收31.98元 3月狂貶7.29角創3年半最大貶幅

中央社／ 台北31日電

中東停火前景不明，引發投資人擔憂，美股持續偏弱，台股今天重挫795.17點，新台幣盤中上下震盪逾2角，收盤收在31.98元，升1.6分；不過，新台幣3月貶勢凌厲，累計貶值7.29角或2.28%，月線翻黑，且創3年半以來最大單月貶幅。

美軍增加中東部署，投資人對伊朗戰事升級擔憂加深，美股主要指數大多收黑，台股盤中最多下殺812點，終場下跌795.17點，失守32000點關卡，累計3月重挫達3691.5點。三大法人合計賣超台股新台幣986.64億元，其中外資大砍807.45億元，為歷史第13大賣超金額。

根據台灣證券交易所統計，外資3月在集中市場賣超約9682.13億元，創史上外資最大單月賣超金額紀錄。

新台幣早盤反映美元強勢格局，今天以32.02元開出後，隨著台股下挫、熱錢撤退，新台幣貶勢擴大，最低觸及32.111元，午後由貶轉升，最高升抵31.895元，終場驚險守在31元價位，台北及元太外匯市場總成交金額達30.12億美元。

外匯交易員表示，中午前外資匯出力道大，但仍有出口商拋匯；至於午後新台幣急升，主要因市場出現較低定價，「當時匯價在32.09元，下一盤突然變31.99元」，引發市場波動，帶動匯價由貶轉升，尾盤仍有央行調節。

新台幣兌美元今天同步收月線、季線，3月累計重摔7.29角或2.28%，為3年半以來最大貶幅；第1季貶值5.42角或1.69%，季線連3黑。

外匯交易員指出，中東戰事爆發以來，市場避險情緒濃厚，3月台股重挫，外資匯出力道龐大，導致新台幣匯率趨貶，近期中東局勢仍是影響金融市場的最大變數，短線新台幣延續偏弱格局，目前沒有支撐升值條件，預估在31.8元至32.1元間震盪。

根據央行統計，美元指數今天升值0.18%，主要亞幣走勢分歧，日圓與人民幣均升0.09%、新台幣升0.05%；新加坡幣貶0.07%、韓元重挫0.74%。

外資 中東戰事 台股

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