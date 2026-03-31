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推動亞資中心專法？ 金管會：選項之一但尚無定論

中央社／ 台北31日電
金管會。 圖／聯合報資料照片
金管會。 圖／聯合報資料照片

金管會推動亞洲資產管理中心，試辦期將於今年6月底到期，媒體報導，金管會擬設立專法延續政策，對此金管會今天表示，持續透過工作坊蒐集業界意見，立專法雖是選項之一，但尚未定案。

金管會去年7月啟動亞資中心高雄專區，截至目前共有21家本國銀行核准進駐專區，另有保險業者包含國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者已進駐高雄專區。

媒體報導，金管會主委彭金隆指示台灣金融研訓院研議「亞洲資產管理中心專法」，預估最快5月底會寫出初版草案。

金管會銀行局副局長王允中在例行記者會回應，持續思考如何延續亞資中心專區經驗與制度，金管會透過工作坊蒐集意見，並研議後續方式，若可用現行行政命令解決，當然沒問題，若要走立法途徑，須有一定經濟規模，立專法也是選項之一，但尚無定論。

高雄 金管會 彭金隆

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