永續金融先行者聯盟第一金接棒 6大承諾增普惠金融

邁向2050淨零排放，金管會推動永續金融先行者聯盟今年邁入第4屆，由第一金擔任輪值主席。第一金總經理方螢基今天說，本屆6大承諾事項新增「普惠金融」面向，將由各金控訂定目標，如增設無障礙ATM等，並予以揭露。

金管會2022年成立永續金融先行者聯盟，由玉山金、國泰金、中信金、元大金、第一金、兆豐金等國內6家金控齊力推動淨零排放政策。第一金接棒聯盟第4屆輪值主席，今天舉辦啟動記者會，金管會主委彭金隆與聯盟成員共同出席。

永續金融先行者聯盟先前提出包含綠色採購、資訊揭露、投融資與議合、協助與推廣、國際接軌等5大承諾，方螢基今天說，今年承諾事項將新增普惠金融，並由各金控依自身經營特色與服務對象，自訂5項普惠金融目標，如增設無障礙ATM、推動微型保險及小額終老保險等。

方螢基說，將在金管會指導下，接續前3屆奠定的基礎，偕同聯盟夥伴發揮投融資影響力，帶動產業落實低碳轉型，成為企業邁向永續轉型的重要策略夥伴。

方螢基表示，第一金控擔任國內外推廣工作群召集人，去年已辦理低碳轉型企業參訪及「AI金融科技創新創意、綠色金融 永續淨零競賽」等活動，促進產官學交流，並帶動創新應用，今年將新增製作永續金融新知短影音，擴大宣導成效。

聯盟也承諾，將在今年底前持續增加並揭露循環採購的產品品項或金額，並在2028年底前，每年報送聯徵中心「企業ESG資訊及永續經濟活動自評問卷」的數量，要達到國內企金授信客戶數之10%以上、達當年度新承作或續約案件數20%以上，或者案件數較前一年度增加10%等目標。

金管會主委彭金隆表示，金融機構扮演先行者角色帶動整個產業，包括在氣候風險管理、資訊揭露、人才培育及國際交流方面，都累積了非常多的成果，也為台灣永續金融奠定良好基礎。

彭金隆指出，金管會推動綠色轉型金融方案，希望引導金融資源投入淨零轉型，在發展過程中，聯盟扮演最關鍵的角色，期待輪值主席第一金能夠承先啟後、帶領聯盟持續發揮示範效果，凝聚金融業的力量。

目前金融業淨零推動工作平台共有6個項目，玉山金負責政策與指引工作群，國泰金主責資金與統計工作群，中信金與聯徵中心負責資料與風控工作群，元大金與證基會負責培力與證照工作群，第一金為國內外推廣工作群，兆豐金則負責跨部門諮詢工作群。