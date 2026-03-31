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聯邦JCB卡率先支援Google Pay 國內消費累積滿200元贈限量50元回饋

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
聯邦銀行宣布4月1日正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，成為國內首波支援JCB卡綁定Google Pay的發卡行。聯邦銀行／提供
聯邦銀行宣布4月1日正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，成為國內首波支援JCB卡綁定Google Pay的發卡行。聯邦銀行／提供

聯邦銀行31日宣布4月1日正式推出JCB信用卡綁定Google Pay服務，成為國內首波支援JCB卡綁定Google Pay的發卡行。聯邦銀行與JCB國際組織合作發行多張信用卡，包括吉鶴卡、全國加油聯名卡、微風聯名卡等卡別，持卡人即日起可將JCB卡加入至Google錢包，即可透過Google Pay使用手機感應輕鬆完成付款，享受快速、安全且便利的行動支付體驗，對廣大使用Android裝置的JCB卡友是一大福音。

聯邦銀行同時也推出限量綁卡好禮，於2026年4月1日至2026年6月30日，持聯邦JCB卡綁定Google Pay消費，在國內累積滿200元即贈50元刷卡金回饋；此外，趁著韓國旅遊旺季來臨，同步提供高額購物加碼回饋，JCB卡友無論是刷實體卡或綁定Google Pay付款，在韓國實體商店消費累積滿70萬韓元，登錄可享最高10%刷卡金回饋。

吉鶴卡「日本旅遊祭」行動支付加碼回饋活動仍持續廣受好評，4月1日起將行動支付裝置擴大納入Google Pay，在日本以行動支付（APPLE Pay、Google Pay）付款最高可享11%回饋，包括日幣消費2.5%無上限、行動支付加碼最高2.5%、11大熱門商店加碼3%，涵蓋旅客最常造訪的7-ELEVEN、LAWSON、東京迪士尼、大阪環球影城、Bic Camera、唐吉訶德、Yodobashi等。

6月30日前，新戶於日本實體商店購物再享額外3%回饋，多重疊加最高達11%。4月30日前搭配JCB國際組織限時加碼優惠，持聯邦JCB卡在日本實體商店消費累積滿10萬日圓，登錄再享最高10%刷卡金回饋。

聯邦銀行表示，此次率先推出JCB信用卡支援Google Pay服務，展現持續深化數位支付佈局的決心，也進一步提升持卡人於國內外消費的便利性；為客戶帶來更智慧且貼近生活的金融服務。

聯邦銀行

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