樂天銀行衝刺法金業務 估增資6到7月到位

國票金今天表示，樂天銀行過去是透過聯貸案的參貸業務，後續將衝刺非聯貸的法人業務，今年可說是「法人金融元年」；樂天銀行主要2大股東日本樂天銀行、國票金董事會都已通過增資案，預估樂天銀增資金額將在6月到7月間到位。

國票金今天下午舉行線上法人說明會，由國票金總經理陳冠舟主持。陳冠舟指出，國票金今年1到2月稅後淨利達新台幣6.9億元，年成長113%，主要是由子公司國際票券及國票證券帶動，票券子公司外幣債券養券業務持續貢獻獲利及年初部份債券資本利獲得實現，證券子公司則因證券市場日均量及台股指數大幅攀升，推動經紀業務與自營業務獲利上揚。

國票金日前公告，國票證券新任總經理為邱榮澄，法人關注國票證券經營團隊更換後的經營方向。國票金表示，國票證券在法人通路、數位通路、金控通路部分較弱勢，團隊未來也會召募更多年輕業務員、開拓年輕客群，不過，數位金融部分則需要時間推動轉型。

根據資料，樂天銀行截至今年2月底戶數為33萬2021戶，存款約422億元，放款為233億元，換算存放比約55.2%。企業存款業務方面，截至2026年2月底，存款餘額約新台幣30億元。企網銀系統已在今年1月底上線，將逐步推展到關係企業及其他往來企業，以擴大企業存款的規模。

樂天銀行3月5日公告將辦理減資新台幣近27.79億元，再辦理私募普通股現金增資，後續預定在4月17日舉行樂天銀股東會，外界關注樂天銀增資進度。

國票金說明，樂天銀行的主要2大股東包含國票金與日本樂天銀行，目前2公司董事會都已經申請通過，等樂天銀股東會通過議案後，就會送件給主管機關申請核准，資金到位的時間，最後仍須看投審司審查許可，預估時程落在6月到7月間。

至於樂天銀行今年業務規劃，國票金指出，樂天銀行先前透過聯貸案的參貸，帶動企業放款明顯成長，今年將衝刺提升放款餘額，加上法人開戶陸續有斬獲，後續可以推動法人存款、非聯貸案的法金業務等，2026年可說是「法人金融元年」，有望持續擴大整體資產負債表。

國票金指出，樂天銀行新業務如果涉及資本支出與人員費用，有可能導致損益兩平時間延後，因此今年仍規劃先衝刺法人金融業務，隨著存放比提升、資產負債表擴大，有機會在較短時間達到損益兩平。

台灣3家純網銀中，連線銀行、將來銀行已陸續減增資過，連線銀行在2022年6月減資25億元、增資75億，並在2025年6月增資50億元，資本額目前為200億元；將來銀行於2023年12月減資26.43億元，並增資26.43億元，實收資本額依然為100億元；如今第3家純網銀樂天銀也規劃辦理減增資。