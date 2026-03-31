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鎖定高資產客群 台中銀推出世界卡專屬活動

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台中銀行世界卡採用MasterCard國際組織智能晶片技術，融入新總行大樓「台中之鑽」幾何建築設計元素，以一體成型工藝打造專屬晶片卡，展現高規格交易安全與頂級金融質感。台中銀行／提供
台中銀行世界卡採用MasterCard國際組織智能晶片技術，融入新總行大樓「台中之鑽」幾何建築設計元素，以一體成型工藝打造專屬晶片卡，展現高規格交易安全與頂級金融質感。台中銀行／提供

台中銀行近期推出世界卡專屬禮遇活動，鎖定高資產客群，結合高規格娛樂體驗，為持卡人提供更臻尊榮的專屬服務；此次活動以既有消費為基礎延伸，讓持卡人日常累積的消費轉化為專屬體驗。

根據活動內容，今年1至4月份帳單期間內累積一般消費達新臺幣30,000元（含）以上之世界卡正卡持卡人，即可獲得一次抽選機會；抽選次數將隨累積金額增加，且未設上限。符合資格的持卡人可透過完成活動登錄，開啟專屬尊榮禮遇。

本次活動以高端尊榮體驗為核心，結合頂級場域與專屬包廂席次，為持卡人打造獨特觀演禮遇。獲選持卡人將受邀至台北大巨蛋包廂觀賞「孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會」，享受專屬空間、絕佳視野及高度隱私的頂級席位，擁有人潮之外的絕佳視野，在從容優雅的氛圍中，沉浸於現場演出的視聽震撼，彰顯世界卡持卡人專屬的生活品味與尊榮格調。

此外，活動針對長期往來且具相當貢獻之持卡人設計感念加碼機制，持卡滿8年且歷年曾有5個年度消費累積達新臺幣15萬元以上者，可額外獲得10次抽選機會；持卡滿5年且曾有3個年度達同門檻者，則可加贈5次抽選機會，進一步體現對高價值客戶長期支持的深切重視。

台中銀行表示，世界卡產品長期深耕高端客群，其穩定且高額的消費動能，為手續費收入及整體業務發展的重要支柱。透過結合頂級場館包廂觀演的視聽盛宴，本次活動不僅提升客戶使用黏著度，更強化品牌高端形象，深化與核心客群的長期關係。

隨著市場需求持續演進，台中銀行將持續深化高端金融服務布局，打造更精緻且具差異化的權益體系，串聯頂級娛樂、生活與社交場景，為多元客群帶來超越期待的體驗，進一步提升品牌價值與市場競爭力。

孫燕姿 高端 台中銀

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