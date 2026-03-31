星展銀行個人信貸串接 MyData 卡友最快15分鐘核貸

星展銀行（台灣）宣布完成與數位發展部「個人化資料自主運用（MyData平臺）」（下稱MyData平臺）之系統串接，全面升級個人信用貸款服務。透過MyData平臺，申請個人信貸無須準備繁瑣的財力證明準備，不論是否為既有客戶皆可適用。若為星展銀行信用卡卡友，案件送出後最快15分鐘內即可得知核貸結果，核貸後營業時間內資金最快1分鐘內入帳，享受更高效與便捷的數位金融體驗。

星展銀行個人信貸不僅持續優化數位申貸流程，更提供多項具競爭力的產品優勢，包含首期優惠利率0.01%起、最長84期低月付金，以及最高500萬元貸款額度，靈活支援客戶的資金需求。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，星展銀行個人信貸申請流程串接MyData平臺，讓客戶可在嚴謹的資安控管下，透過自主授權使用MyData平臺，相關資料即以安全加密方式傳送至銀行，不僅優化整體申辦體驗，也大幅提升整體核貸效率與作業安全性，快速完成申請信貸所需提供之財力證明。自去年結合MyData平臺於12月正式上線以來，本行已有近4成信貸客戶採用，且星展銀行信用卡卡友的核貸時程還可縮短至最快15分鐘完成，展現星展銀行以科技驅動服務升級、深化普惠金融的具體成果。

星展銀行個人信貸服務升級三大亮點：

一、財力文件免準備：過去客戶申請個人信貸時，常因不清楚財力證明需準備哪些文件、如何取得或是否符合規範，而反覆補件、拉長整體申請時間。星展銀行線上信貸申請流程串接MyData平臺，僅需簡單步驟線上授權，系統便能於MyData平臺擷取客戶的身分證與財力證明等資料。信貸申辦全程透過手機即可輕鬆完成，快速又便利。

二、安全資料有保障： MyData平臺資料來自政府官方，具高度可信度，可有效降低人工處理與資料錯誤風險。申辦流程中結合Mobile ID行動身分識別機制，強化身分驗證與客戶資訊安全，有效防範偽冒案件發生。

三、加速審核拚效率：星展銀行結合智能審核系統與MyData平臺數據，透過自動化加速審核流程，能即時完成相關資料判斷，大幅縮短人工作業時間。若申請人為星展銀行信用卡卡友，最快15分鐘內即可完成審核。一旦核貸，於營業時間內資金最快1分鐘內撥入指定帳戶，即時滿足客戶多元資金需求，輕鬆因應生活所需。