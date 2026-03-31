星展銀串接MyData推信貸升級 卡友最快15分鐘核貸

星展銀行持續深化數位金融服務，宣布完成與數位發展部「個人化資料自主運用（MyData平台）」串接，全面升級個人信用貸款服務。透過MyData，民眾申請信貸無須準備繁瑣財力證明，不論是否為既有客戶皆可使用；若為信用卡卡友，案件送出後最快15分鐘內可得知核貸結果，核貸後營業時間內資金最快1分鐘入帳。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基表示，此次信貸流程串接MyData，讓客戶在資安控管下，透過自主授權即完成資料傳輸，不僅優化申辦體驗，也提升核貸效率與安全性。自去年12月上線以來，已有近4成信貸客戶採用，信用卡卡友核貸時程更可縮短至最快15分鐘完成。

此次升級主打三大亮點。首先是「免財力文件」，透過MyData擷取身分與財力資料，申請流程可全程於手機完成。其次是「資料安全」，平台資料來自政府，並結合Mobile ID行動身分識別機制，強化驗證並降低偽冒風險。第三為「審核效率」，結合自動化審核系統與MyData數據，即時判讀資料，大幅縮短作業時間。

在產品條件方面，星展銀行指出，個人信貸提供首期優惠利率0.01%起、最長84期分期，以及最高500萬元額度，強調兼顧彈性與資金需求。

星展銀行表示，將持續擴大MyData應用至更多數位金融服務。即日起至6月30日，申請信貸並成功撥款者，可參加抽獎，有機會獲得AirPods 4、新台幣6600元電子禮券及開辦費0元等優惠；若於線上申貸過程使用Mobile ID取得MyData財力證明並完成撥款，還可享額外抽獎機會。