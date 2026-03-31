遠雄人壽落實金融友善 打造全齡共享的服務體驗

遠雄人壽深信，保險的價值不僅止於風險發生時的保障，更在於日常生活中持續的關懷與支持，多年來致力落實公平待客，打造更具包容性與可近性的服務環境。為讓服務更有溫度，專邀視障者進行無障礙網站體驗，並針對有感回饋進行優化；同時為第一線服務人員開辦高齡、身障及失智友善相關課程，協助以使用者視角提供更具同理的服務。高階主管及董事成員亦親臨服務現場，以身試行，鼓勵同仁發揚「待客如親．同理用心」的服務精神，將尊重與關懷深植企業文化。

為貼近多元族群需求，特別針對新住民提供九國語言通譯資訊，跨越語言隔閡，確保充分理解保險內容。對高齡客群則提供專屬諮詢專線、簡明版商品資訊及專人協助，並製作小額終身壽險的易讀及語音版本，讓年齡不再是使用金融服務的障礙。身心障礙者亦可運用手語視訊翻譯及友善櫃台設施，在每一次服務過程中都能感受到尊重與便利。此外，官網「金融友善服務專區」更通過數位發展部AAA最高等級無障礙認證，致力消除數位落差，讓每一位使用者都能平等享有金融普惠。

同時，遠雄人壽持續打造失智友善環境，加入成為「失智友善組織」，並規劃系列課程強化同仁面對高齡及身心障礙客戶的互動溝通技巧。在醫療生活面向，透過異業合作讓長者享有線上看診平台、無障礙輔具、車隊旅遊及營養餐食等保戶特約優惠服務，全面提升保障與生活品質。面對超高齡社會與日益升高的詐騙風險，遠雄人壽將防詐視為落實金融友善重要環節。除主動與公部門建立聯防機制，更成立「防詐志工隊」，走進大學、高中及小學宣導，透過趣味互動及淺顯易懂的防詐教材，協助民眾強化識詐能力。針對大額借款與解約申請，第一線人員亦保持高度警覺，成功協助客戶杜絕詐騙風險，強化「防詐保護網」。

在數位服務發展上，以客戶需求為核心，不斷優化行動投保、行動理賠及線上保單服務等，並提供「保全/理賠聯盟鏈」，運用區塊鏈技術提升理賠流程效率與資安防護。此外，推出多項貼近客戶需求的防護機制，如「指定聯絡人服務」，協助保戶預先設定可信任的親友作為第三方查核；導入簡碼簡訊「68589」及Whoscall代表號，協助客戶辨識通知來源，有效阻斷電信詐騙。

展望未來，遠雄人壽將秉持 「為生命增添好生活」 的品牌理念，以客戶為中心深化科技應用，整合數位與實體服務體驗，推動更便捷、更溫暖的金融旅程；同時把公平待客與友善金融落實為日常行動，不僅在風險發生時提供即時支持，更成為陪伴客戶度過每一個重要時刻、守護社會穩健前行的力量。