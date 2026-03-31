快訊

創會38年首例！台大學生會長遭罷免 投票率1.44%、逾8成5同意

教學／AI工具查資料就怕「AI幻覺」！教你用Gemini「查證回覆內容」再檢查

國際油價轉跌、美股期指漲幅拉大 川普傳擬結束對伊作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦產險攜 USPACE 推「訂閱制停車險」 失竊、碰撞皆有理賠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險攜手USPACE推出「訂閱制停車險」，以碎片化保險貼近車主停車情境，提供即時彈性保障。富邦產險／提供
富邦產險攜手USPACE推出「訂閱制停車險」，以碎片化保險貼近車主停車情境，提供即時彈性保障。富邦產險／提供

富邦產險自3月25日起推出場景化創新保險服務，攜手智慧停車平台USPACE上線「訂閱制停車險」服務，首度引進「停多久、保多久」的彈性計費模式，將停車險保障直接嵌入停車流程，車主駛離USPACE停車場時即可於USPACE APP一併結帳，透過碎片化保險的運用，實現全新的停車體驗，讓停車保障更完整。

富邦產險表示，停車場內常發生擦撞、零件損壞或物品失竊等風險，但停車場多不負保管責任。此次與USPACE跨界合作推出「訂閱制停車險」，針對停車情境量身打造，車主欲前往USPACE的自營停車場停車時，僅需於USPACE APP完成一次性授權與身分驗證，後續每次透過USPACE停車，即可自動啟動保險保障，保險費與停車費將一併於 APP完成結帳，無須額外投保流程，操作直覺且便利。

訂閱制停車險依實際使用情境計費，共有以分計費的「時時保」與按月計費的「月月保」兩種方案，車主第一次只要透過USPACE APP擇一方案約定完成，後續可於每次停車時享六大保障。以國產油車為例，投保「時時保」方案，停車第一小時保費8元起，「月月保」方案保費每月237元，上述保障均涵蓋零件、配件被竊損失險2萬、車內個人物品被竊損失險3萬、車窗玻璃及門鎖鑰匙損失險1萬、特定事故代車費用險每日1千(車對車碰撞以3日為限、失竊以30日為限，詳如保單條款)及特定事故限額車體損失險3萬(自負額3千元)。協助車主有效降低停車期間的潛在財務風險，補足車主在停車期間的保障缺口，讓保險更貼近日常用車情境。

透過低門檻、即時啟動的保險設計，富邦產險讓保險服務自然融入停車場景，不僅提升用車安心感，也展現保險結合數位生活的更多可能。結合保險專業與科技應用，富邦產險持續攜手策略夥伴發展多元場景型保險服務，為民眾打造更彈性、便利且值得信賴的保障體驗。

保險 停車場 車主

延伸閱讀

巴士失控連撞18車釀驚魂 產險業籲加保超額責任險分散高額風險

碎片化保險提供彈性保障　富邦產險推訂閱制停車險

利變型保單宣告利率並非保證　金管會擬強化資訊揭露

相關新聞

輸入型通膨恐釀災 楊金龍穩物價「必要時緊縮貨幣」

中東戰事造成國際油價居高不下，引發國內通貨膨脹升溫與經濟成長的疑慮。中央銀行總裁楊金龍表示，如果全年平均油價上漲到每桶一百美元，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率恐怕要調升到百分之一點九。但他也說，為避免輸入性通膨的發生及社會形成通膨預期，必要時央行會採取「緊縮的貨幣政策」。

元大台灣50正2分拆 一張價格從443.15元降至20.14元 恢復交易首日下跌

元大台灣50正2（00631L）分割，受益憑證單位數分割比率為22，投資人如果原先持有一個受益權單位，分割後將換發為持有22個受益權單位；1拆22的00631L， 1張價格從443.15元大幅降低到20.14元，31日恢復交易，早盤以19.67元開低，盤中跌幅逾3%。

預期Fed由降息轉升息、美元避險情緒 新台幣貶破32元關

德黑蘭否認與華府進行談判，地緣政治風險持續推升美元避險買盤，今早新台幣匯價以32.02元開盤，貶值2.4分。

升息訊號點火金融股 存放利差紅利來了

近期能源價格飆漲，央行總裁楊金龍赴立院備詢暗示「升息」可能，金融股今早表現優於大盤，升息有助於擴大存放利差。早盤上海商銀（5876）、合庫金（5880）、華南金（2880）、元大金（2885）均漲逾1個百分點。

美國非投等債優質化 台新00989B 3月31日掛牌交易、強化黑天鵝防禦力

台新投信指出，美國非投等債市場愈趨「優質化」，從二大特色可看出，一、「BB」級占比過半：目前美國非投等債指數中，品質最高的BB級債券占比超過50%，而風險最高的 CCC 級債券比例則持續下降；二、違約率低於歷史平均：2025年底數據顯示，美國非投等債的違約率約落在1.2% - 1.7%之間，遠低於長期平均值（約3%），也優於歐洲部分地區與亞洲非投等債市場，後市隨著Fed持續降息，吸引力進一步提升。台新美國非投等債（00989B）31日掛牌交易，在美伊戰爭黑天鵝下，讓投資人的資產配置可強化防禦力。

黃金價格偏高 楊金龍稱出手時機未到

台股昨下跌五九四點，金價則維持在每盎司四千五百美元的高檔震盪，中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢時說，金融市場波動本屬常態，「亂中有序，決策時心要穩定」，股市漲多後出現修正很正常；至於黃金價格已偏高，他直言進場timing（時機）還沒到，「現在（金價）是比較貴」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。