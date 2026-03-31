保單守護 法巴人壽推「指定聯絡人」服務 6月30日前申辦抽好禮

面對金融詐騙型態不斷演變，法國巴黎人壽持續強化客戶保障措施，透過「指定聯絡人」機制，協助保戶在申請保單重要權益變更時獲得雙重確認，避免因資訊疏漏或錯過通知而影響保戶權益。為鼓勵客戶運用此服務加強保障，即日起至 6 月 30 日止，年滿18歲的要保人申辦法巴人壽「指定聯絡人」服務即可參加抽獎，有機會獲得 Panasonic 慢磨機、法國品牌氣泡水機或溫熱足部按摩器等健康好禮。

法巴人壽長期陪伴客戶，協助客戶在實現人生目標的同時，避免未知風險的影響。考量客戶在不同人生階段可能面臨資訊落差、忙碌疏忽及頓失所依等情況，法巴人壽持續優化服務流程，提供如專人親訪取件、受益人安心陪伴計畫等服務，協助不便外出辦理理賠的高齡或身心障礙客戶完成申請，減少因文件準備不足或疏漏所造成的往返及反覆辦理時間，提升作業效率，並於理賠完成後，提供受影響的保戶或家人獲得能順利回歸生活步調的資源。

為強化金融防詐，守護客戶資產，法巴人壽透過「指定聯絡人」服務，為客戶在申請保單重要權益變更時提供多一層保障。保單要保人可申請由配偶或直系血親擔任指定聯絡人，讓要保人及指定聯絡人均能在減少保額、終止契約、部分提領或保單借款等重要權益異動時同步收到通知，以避免因聯絡方式變更、漏看訊息或其他疏忽而影響保障，更能有效防止詐騙或金融剝削。

由於詐騙手法日新月異，受害對象已不再限於高齡族群，為能更全面守護保戶權益，法巴人壽擴大「指定聯絡人」服務的適用對象，除鼓勵65歲以上長者申請此服務，亦邀請年滿18歲之要保人申辦，積極建立周延、安心的保障管理模式。即日起至6月30日完成申辦，還可參加「保單守護，安心+1，申辦指定聯絡人抽好禮」活動，將抽出20名幸運保戶，致贈健康好禮。

法巴人壽總經理黃宥甄表示：「指定聯絡人服務提供更全面的提醒機制，為客戶築起一道資產防火牆，在客戶因聯絡方式變更而未及時收到通知，或因疏忽導致保單帳戶價值不足時，主動提供雙重提醒，協助客戶維持保單效力，確保在關鍵時刻不會錯失應有的保障。」

法巴人壽矢志成為未來保險的領航者，持續推動友善且安全的保險服務措施，打造包容多元的金融環境，守護客戶人生每一階段的權益與幸福。