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元大台灣50正2分拆 一張價格從443.15元降至20.14元 恢復交易首日下跌

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元大台灣50正2（00631L）分割，受益憑證單位數分割比率為22，投資人如果原先持有一個受益權單位，分割後將換發為持有22個受益權單位；1拆22的00631L， 1張價格從443.15元大幅降低到20.14元，31日恢復交易，早盤以19.67元開低，盤中跌幅逾3%。

元大台灣50正2追蹤台灣50正向二倍指數，因具槓桿複利效果，在趨勢明確時成長效果驚人；根據統計，元大台灣50正2自2014年掛牌至2026年3月24日的報酬率高達2,131.7%。

元大台灣50正2因應分割作業，3月19日進行信用交易最後回補，自25日至30日停止買賣，3月27日至30日停止受益人名簿記載變更，31日為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

證交所表示，元大台灣50正2受益憑證單位數分割比率為22，投資人如果原先持有一個受益權單位者，分割後將換發為持有22個受益權單位。

元大台灣50正2分拆後31日恢復交易，早盤以19.67元開低，盤中高價一度拉至19.88元，低點則下滑至19.3元， 盤中跌幅逾3%。

元大 投資人 價格

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