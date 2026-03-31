主動式台股ETF受益人突破百萬大關、連續23周創高 這6檔同步創高

投資沒有最好的商品，只有適合自己的產品，像是凱基臺灣TOP50（009816）本質上是一檔成長型ETF，聚焦台灣大型權值股、而且科技權重高，特別是半導體產業。 適合誰買？第一個適合想資產成長的人。如果目標是放大資產、參與科技成長，009816會是一個選項。 因為當產業持續成長，ETF也會跟著受益。 第二個適合幫子女規劃。如果是為子女準備資產，時間通常很長，10年20年以上的累積，成長型ETF的效果會更明顯，用時間換成長是一種更穩定的方式。 第三個適合能承受波動的人。成長型ETF上漲快下跌也快，如果能接受短期震盪才比較適合持有，009816不是用來領息，而是讓你參與成長。 投資到最後不是選最好的產品，而是找到你能長期持有的配置。

2026-03-31 10:46