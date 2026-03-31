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主動式台股ETF受益人突破百萬大關、連續23周創高 這6檔同步創高
市場投資新寵主動式台股ETF本周再添新兵，在主動兆豐台灣豐收（00996A）新加入後總檔數達12檔，總受益人數突破百萬大關達104萬887人，連續23周創新高。
以單檔來看，包括主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動復華未來50（00991A）、主動統一台股增長（00981A）、主動野村台灣50（00985A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）共6檔受益人數也創下新高，其中以今年來績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）今年來漲幅27.13%居冠，績效人氣最旺。
群益投信台股主動式ETF團隊表示，中東地緣政治風險尚未完全解除，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。觀察盤面資金流向可發現，市場並未出現全面撤出情形，而是由權值型標的轉向中小型與具題材支撐族群，形成明顯的結構性輪動，顯示市場資金仍持續尋找成長機會，尤其AI供應鏈內部的資金重新配置，使盤面維持活絡度。
主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。中長線還是持續看好的基礎下，布局策略應著重公司長期發展優勢。建議可以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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