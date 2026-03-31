旺友聯「安心365」、「兒童醫療旅平險」上架 打造意外防護新觀念

隨著國人風險意識提升，個人保障已成為現代生活不可或缺的一環，旺旺友聯（2816）宣布於4月1日正式推出全新個人傷害險「安心365」商品，主打全年無間斷守護，協助民眾建構基礎風險防護網，輕鬆面對日常生活中各類突發狀況。

旺旺友聯說明，「安心365」定位為每一位國人基本保障，無論通勤、工作或日常活動，皆可藉由「安心365」穩定且持續的意外風險保障，為保戶多添一份依靠。

旺旺友聯進一步指出，「安心365」適用滿15歲職類1-4類者，類別廣泛。商品設計兼顧便利性與實用性，單一保費每年1,198元，平均每月不到一杯百元咖啡的價格就可為自己建構「意外身故」、「傷害實支醫療」與「意外住院」、「重大燒燙傷」、「加護病房日額」五大項基本風險守護。

此外，為便利兒童旅平險投保，旺旺友聯繼海外法傳醫療險後，再次領先業界新開發「兒童醫療旅平險」，行程前直接投保不需確認喪葬費用保額，國外旅遊還可比照同行父母加保「法定傳染病醫療」及「旅行不便」保障。

「安心365」與「兒童醫療旅平險」4月1日起將於旺旺友聯各營業據點及合作保經代同步銷售。