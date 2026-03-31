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連ETF都有主題曲 凱基009816《我的自由日記》首播
近年ETF深受投資人青睞，投信業者也積極發行各類型主被動ETF，所用的行銷方式不外是看板、廣告等，凱基投信此次特別請廣告公司為凱基台灣TOP50（009816）製作專屬的主題曲，訴求透過定期定額投資009816，讓時間複利為投資人工作，開始人生自由的起點，引起投資人矚目。
這首由劉茗銓作詞，Steven與李世麒譜曲的《N0.009816 我的自由日記》，鎖定年輕人希望「早晨可以再更愜意一點、品味可以再自我一點、愛情要更隨心一點、生活想要說走就走一點」的想法，歌詞中巧妙融入「不配息、時間複利」等009816的特色與投資需要時間累積。輕鬆的歌曲，強調「快樂應該擺在最前面」，頗能擄獲年輕族群的關注。009816是首檔不配息的ETF，儘管台股近來震盪，仍吸引不少投資人逢低加碼。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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