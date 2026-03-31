連ETF都有主題曲 凱基009816《我的自由日記》首播

台新投信指出，美國非投等債市場愈趨「優質化」，從二大特色可看出，一、「BB」級占比過半：目前美國非投等債指數中，品質最高的BB級債券占比超過50%，而風險最高的 CCC 級債券比例則持續下降；二、違約率低於歷史平均：2025年底數據顯示，美國非投等債的違約率約落在1.2% - 1.7%之間，遠低於長期平均值（約3%），也優於歐洲部分地區與亞洲非投等債市場，後市隨著Fed持續降息，吸引力進一步提升。台新美國非投等債（00989B）31日掛牌交易，在美伊戰爭黑天鵝下，讓投資人的資產配置可強化防禦力。

2026-03-31 09:18