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預期Fed由降息轉升息、美元避險情緒 新台幣貶破32元關
德黑蘭否認與華府進行談判，地緣政治風險持續推升美元避險買盤，今早新台幣匯價以32.02元開盤，貶值2.4分。
匯銀指出，美元3月累計上漲逾 2.6%，為去年7月以來最大單月升幅，市場對聯準會政策預期或由降息轉向升息。
匯銀分析，外資持續賣超台股並匯出資金，但大型科技廠商近日分批匯回海外資金，略緩衝新台幣的貶值壓力。
早盤開盤後一個半小時，新台幣匯價守住32.1元未破，最低匯價為32.092，貶值9.6分。
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