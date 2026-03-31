永豐銀數位金流升級奏效 ACH 交易量年增逾三成助攻企業效率

永豐金（2890）旗下永豐銀協助企業優化營運流程並提升效率，2025年ACH（Automated Clearing House）代收付交易筆數較2024年大幅成長逾30%，顯示企業導入電子化金流解決方案的需求持續升溫。

永豐銀行指出，透過票據交換所ACH代收、付機制，已成功協助多元產業導入數位化收付款流程。其中，在租賃業方面，銀行協助業者建置ACH分期帳款管理系統，透過自動化機制即時檢核入帳狀況，有效提升貸後管理效率與風險控管能力；在連鎖加盟體系方面，則導入eACH即時代收方案，強化總部與各門市間的資金流動效率，降低人工對帳成本。

在企業數位服務平台布局上，永豐銀行進一步將ACH電子化授權功能整合至旗下「寰宇金融網」。企業用戶僅需透過線上一鍵授權，即可快速完成與往來客戶間的代收、付設定，大幅簡化傳統紙本流程，同時降低企業自行開發系統的成本與時間。永豐銀強調，透過流程優化與系統串接的創新模式，有效降低企業導入門檻，並因此榮獲「創新卓越獎－業務創新應用」肯定。

此外，永豐銀行亦積極擴大ACH應用場景，落實普惠金融。銀行表示，已協助人力仲介業者導入ACH代收、付服務，為在台移工族群提供更安全、便捷的匯款管道，減少現金交易風險，同時提升資金流動透明度。