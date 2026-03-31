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升息訊號點火金融股 存放利差紅利來了
近期能源價格飆漲，央行總裁楊金龍赴立院備詢暗示「升息」可能，金融股今早表現優於大盤，升息有助於擴大存放利差。早盤上海商銀（5876）、合庫金（5880）、華南金（2880）、元大金（2885）均漲逾1個百分點。
業者指出，當央行升息時，銀行放款利率通常調升速度較快、幅度較大；但存款利率調整較慢，因此短期內利差有機會擴大，銀行利息收入增加。
2026年金融業股利陸續公告，今年金融股高殖利率名單已逐步浮現。金控股部分，玉山金（2884）今年配發現金股利1.4元，元大金配發1.8元，永豐金（2890）配發1.1元。
純銀行股台中銀（2812）今年配發現金股利0.39元；遠東銀（2845）今年為0.514元，上海商銀今年配1.8元 。
產險股，中再保（2851）每股配發現金股利2.2元，第一保（2852）配發現金股利1.66元，新產（2850）每股配發現金股利7.27元。
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