巴士失控連撞18車釀驚魂 產險業籲加保超額責任險分散高額風險

台北市北投區日前發生一起驚險交通事故，一名張姓男子駕駛復康巴士行經明德路時，疑似突發身體不適導致瞬間暈眩，車輛失控連續衝撞路旁停放的15輛機車與3輛自小客車，現場零件四散、滿目瘡痍，所幸事故未造成人員傷亡。事件引發外界對駕駛安全與車險保障的關注。

產險業者指出，類似突發狀況難以預測，但一旦發生，往往伴隨高額賠償風險。根據內政部警政署統計，114年全台道路交通事故達40.2萬件，等同每天發生逾1,100件事故，顯示用路風險無所不在。

華南產險表示，目前多數車主僅投保強制汽車責任險，但該保險僅針對第三人「人身傷亡」提供保障，死亡或失能最高理賠200萬元、醫療費用最高20萬元，並未涵蓋車輛毀損等財物損失。若事故涉及第三人財產損害，需透過「第三人責任險」才能獲得理賠。

不過，隨著高價車與電動車比例提高，單一事故賠償金額動輒數十萬甚至上百萬元，傳統第三人責任險財損保障額度（約20萬至50萬元）已顯不足。業者建議，車主應進一步加保「超額第三人責任險」，以提高整體保障水位。

所謂超額第三人責任險，採「合併單一限額」計算方式，以每一事故1,000萬元保額為例，不論人身傷害或財物損失皆可合併計算，理賠彈性更高，有助於有效轉嫁重大事故帶來的財務壓力。

此外，若車禍涉及人員傷亡，駕駛人還可能面臨刑事責任。產險業者提醒，可附加投保「刑事訴訟費用補償保險」，年保費約300至500元，即可涵蓋律師費與訴訟支出，在法律程序中提供實質協助。

以線上投保方案為例，30至60歲、三年無肇事紀錄的男性車主，投保第三人責任險基本方案後，年保費約3,567元，若再加保超額責任險與刑事訴訟補償，總保費增加約千元內，即可將每起事故保障提高至1,000萬元，兼顧保障與成本效益。

產險業者強調，保險不僅是求心安，更重要的是在事故發生時「賠得起」，建議民眾依自身用車風險適度提升保障，以因應日益升高的理賠金額趨勢。