美國非投等債優質化 台新00989B 3月31日掛牌交易、強化黑天鵝防禦力

台新投信指出，美國非投等債市場愈趨「優質化」，從二大特色可看出，一、「BB」級占比過半：目前美國非投等債指數中，品質最高的BB級債券占比超過50%，而風險最高的 CCC 級債券比例則持續下降；二、違約率低於歷史平均：2025年底數據顯示，美國非投等債的違約率約落在1.2% - 1.7%之間，遠低於長期平均值（約3%），也優於歐洲部分地區與亞洲非投等債市場，後市隨著Fed持續降息，吸引力進一步提升。台新美國非投等債（00989B）31日掛牌交易，在美伊戰爭黑天鵝下，讓投資人的資產配置可強化防禦力。

台新美國非投等債（00989B）研究團隊表示，美國非投等債市場的產業分布比歐洲或亞洲更為均衡，且包含更多具有強勁現金流的企業。美國非投等債發行商多以內需市場為主，低度依賴出口，在2025-2026年全球貿易關稅風險升溫的背景下，美國企業相較於歐洲（高度依賴出口）更能避開貿易戰的衝擊。另外，美國關鍵產業領先，在能源、科技與通訊領域的債券占比較大，特別是美國能源企業在經歷過去幾年的財務整頓後，目前的資產負債表非常穩健，違約風險極低。

台新投信指出，美國擁有全球最大且最成熟的非投等債市場，全球市占率高達近 60%，這在波動時期至關重要，因為市場愈大，當投資人需要變現時，買賣價差較小，流動性顯著優於規模較小的歐洲或新興市場債。此外，即使Fed降息步伐放緩、美債殖利率維持在高檔的環境下，全球資金傾向回流美元資產，支撐了美國債券的價格表現；另一方面，美國非投等債的存續期間通常比投資等級債短（約 3-4 年），在面對利率變動時，因較低的敏感度，在「高利率維持更久」（Higher for longer）的情境下表現更穩。