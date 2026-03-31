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高齡醫療支出大增 南山人壽推「實健溢百」六大特色一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
南山人壽實健溢百住院醫療終身保險六大特色。南山人壽／提供
南山人壽實健溢百住院醫療終身保險六大特色。南山人壽／提供

南山人壽30日宣布推出重磅級保單「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，針對國人平均壽命不斷延長，但醫療保障可能有高齡缺口的痛點，設計「雙帳戶」終身醫療保單，保障到100歲之保單年度末，74歲（含）以後啟動實支實付保障，支應高齡時的高醫療支出需求，10年期最高投保年齡70歲，協助保戶規劃百歲人生的醫療基金。

政府推動全民健保制度後，同步提升國人投保健康險的意識，但早期多數保戶是規劃定期壽險或健康險附約，保障年齡可能只到65歲或75歲，隨著國人平均壽命已達80.77歲，加上醫療科技進步，平均壽命將持續延長，百歲人生已是新的趨勢，65歲到100歲之間的醫療保障是否充足，將關係高齡的生活品質。

2014年南山人壽推出市場首張終身型實支實付醫療險「南山人壽健康醫療帳戶終身保險（WHS）」，2015年再度率業界之先，推出首張高齡（75歲後啟動）實支實付醫療險「南山人壽健康御守醫療帳戶終身保險（EWHS）」，都是因為看見客戶高齡醫療保障需求所推出的創新商品。今年再度推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，即是因應百歲人生及現今社會需求的精進版保單。

「實健溢百」共有六大特色，一、0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末；二、保戶可依預算靈活選擇繳費年期（10/20/30年繳費）及投保計劃（計劃10/20/30）；三、醫療雙帳戶，74歲前與74歲後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達新臺幣750萬元（以計劃30為例）；四、補足高齡醫療保障缺口，74歲（不含）前為「定額給付」，74歲（含）以後提供「實支實付」保障，且與「日額給付」兩者擇一給付；五、強化癌症、入住加護暨燒燙傷病房相關醫療保障；六、具有身故／祝壽保險金，且有機會享有健康促進增額保障（僅限投保當時保險年齡達16歲(含)以上者適用）。

南山人壽商品研發副總經理游乃穎表示，有三類保戶可優先考量這張商品，一是本來就有一年期實支實付醫療保險，但保證續保只到74或75歲的保戶，可無縫銜接，讓保障不落空；二是期待有較高的高齡醫療品質或已接近退休年齡者，可用保單增強74歲（含）以後的醫療保障，轉嫁風險；三則是希望真正做到損害填補的保戶，也可考慮強化自身保障，亦或於保費相對划算時，替家中小孩一次到位規劃全人生的醫療保障。

「實健溢百」還設計有外溢機制，協助保戶控管代謝症候群的警戒指標，保戶在投保實健溢百後第2保單年度的第8個月起進行健康檢查，若身體質量指數（BMI）、血壓、總膽固醇、高密度膽固醇、三酸甘油酯、空腹血糖及腰圍等都控制得宜，達S級體位，則自第3保單年度起適用1.05的健康促進係數，可拉高保障，也協助保戶維持健康。

南山人壽「實健溢百」亦搭配健康神隊友的服務，9月30日（含）之前完成投保「實健溢百」的前2萬名保戶，即可享喬山健康科技120天的運動課程APP、cofit營養師一對一體態及飲食分析，與全家寶至少30天的出院後照顧等服務。南山人壽希望保單不只提供事後的理賠，更著重事先的健康促進與健康延伸服務，希望讓保戶的百歲人生，有備而來。

因應高齡醫療支出需求，南山人壽推出「實健溢百住院醫療終身保險」， 完善百歲人生最重要的一塊拼圖。南山人壽／提供
因應高齡醫療支出需求，南山人壽推出「實健溢百住院醫療終身保險」， 完善百歲人生最重要的一塊拼圖。南山人壽／提供

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