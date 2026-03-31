匯市隨著股市齊殺而走貶 台幣驚險守住31字頭

中東戰火延燒，亞股齊挫，台股昨（30）日終場下跌594點，新台幣兌美元也隨著股市齊殺而走貶，受到外資加大匯出力道，新台幣盤中一度摜破32元整數大關，尾盤則在央行進場調節下，終場匯價勉強站回31元價位，收在31.996元，貶1.16角，台北及元太外匯市場總成交金額為28.92億美元。

新台幣昨日以31.9元開盤，貶值2分後，隨著外資偏向匯出，盤中匯價一路貶值，出口商難敵外資匯出，盤中更一度貶破32元整數關卡，最低來到32.05元，貶值1.7角，最後則在央行進場調節下，終場才勉強收31.996元，貶值幅度縮至1.16角，終結連四紅。

匯銀人士指出，隨著外資持續賣超台股，也一路匯出資金，昨天匯市早盤外資匯出力道依舊強勁，甚至午盤過後加大匯出，盤中貶破32元整數關卡後，出口商也轉為惜售，因此新台幣貶值原因主要以外資匯出為主，直到尾盤在央行進場調節下，終場將匯價拉回31字頭。

觀察主要貨幣昨日表現，根據央行統計，截至昨日下午4時為止，美元指數受到受避險情緒升溫影響，上漲約0.24%；韓元貶值0.69%，新台幣貶值0.36%，星元貶值0.17%、人民幣貶值0.02%，僅有日圓升0.1%。

匯銀人士認為，中東戰事沒完沒了，外資在避險考量下持續匯出，接下來匯價先看是否能守住32.1元附近。