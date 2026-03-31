中東戰事造成國際油價居高不下 央行抗通膨 不排除升息

中東戰事造成國際油價居高不下，中央銀行總裁楊金龍昨（30）日表示，若全年平均油價升至每桶100美元，國內消費者物價指數（CPI）年增率可能上升至1.9%，為避免輸入性通膨的發生及社會形成通膨預期，必要時央行會採取「緊縮的貨幣政策」。

立委李彥秀進一步問，央行採取緊縮貨幣政策是否包括升息？楊金龍說「是」。

楊金龍昨赴立院財委會報告並備詢，至於CPI增速是否可能超過1.9%，楊金龍表示第2季是關鍵。

楊金龍指出，目前央行將CPI年增率上修至1.8%，這是考量政府祭出能源平穩機制、在以全年平均油價每桶85美元做情境分析，從原先預估全年的58.3美元提高到85美元，調整幅度達45%，且大部分機構也是以油價平均85美元估算。根據央行初步分析，假設全年油價上漲至100美元，國內CPI大約將上升至1.9%左右。

面對通膨壓力來襲，楊金龍也表示，除了政府平穩機制可能考慮加大之外，中央銀行主要有兩大職責，一是防止輸入型通膨，由於輸入型通膨跟匯率有關，必須確保匯率穩定；二是若物價持續往上漲，可能形成市場上的通膨預期，這時央行就必須採緊縮的貨幣政策。至於可採取緊縮性貨幣政策通常包括：升息以提高資金成本抑制投資與消費；調升存款準備率，減少市場資金供給；透過公開市場操作回收流動性。

楊金龍表示，央行將會密切注意戰爭發展並收集資料，每個月分析不同的情境。俄烏戰爭與這次的美伊戰爭，主要都是供給面造成物價壓力，必須由供給面措施來壓抑會比較有效果。

立委劉書彬則詢問，CPI達到多少，央行會決定升息？楊金龍回應，一般會以2%作為警戒線，不過，2%是中長期目標，屆時將會審慎評估。

央行也研議建構「通膨風險值」作為輔助工具。立委顏寬恒詢問目前預測的結果為何，楊金龍昨日表示，該工具目前還在研究中，央行會持續探討。