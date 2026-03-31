黃金價格偏高 楊金龍稱出手時機未到

台股昨下跌五九四點，金價則維持在每盎司四千五百美元的高檔震盪，中央銀行總裁楊金龍昨赴立法院財委會備詢時說，金融市場波動本屬常態，「亂中有序，決策時心要穩定」，股市漲多後出現修正很正常；至於黃金價格已偏高，他直言進場timing（時機）還沒到，「現在（金價）是比較貴」。

俄烏戰爭以來，全球央行大幅提高黃金儲備，黃金占全球央行總儲備的比重從二○二一年的百分之十三攀升至去年的百分之廿三，國際金價今年二月底一度衝破每盎司五千六百美元。富蘭克林黃金基金經理人蘭德預計，全球央行儲備資產多元化的趨勢仍將持續，將有助支撐黃金價格。

立委郭國文關切央行是否有增持黃金，楊金龍表示，央行現在持有黃金四二三公噸，近來未增加，之前曾有考慮購買，然而發現時機未到，「我總覺得現在黃金偏貴」。目前央行持有黃金若以每盎司四千五百美元計算，約值六七○億美元（約新台幣二點一兆元）。

此外，台股昨日一度大跌超過七百點，台積電也失守一千八百元，終場台股加權指數收在三萬二五一八點，跌破三萬三千點。立委賴士葆質詢是否超跌，楊金龍表示，去年台股從約兩萬八千點漲至今年突破三萬五千點，「現在下來很正常」，金融資產本來就會上下波動，有調整是正常的，但也提醒，「就怕上去太高、下來跌得太重」。

「當然我不是股市專家」，楊金龍說，但金融資產上上下下很正常，仍希望投資人謹慎，「希望股民聽了不要不爽快」。

在房地產方面，楊金龍表示，現在是「房價反轉的開端」，央行選擇性信用管制政策「不會硬梆梆」，政策目標是讓房市「軟著陸」。他說，「建商前幾年賺得比較多，現在可以慢慢讓一下」，只要價格適度修正，需求自然會回來，市場交易量也才有機會回升。

針對新青安二點○的政策方向，楊金龍表示，財政部資料顯示，寬限期多在三年以下，「就一個弱勢者來看，寬限期五年也許是好的，但寬限期如果太長也不好」。