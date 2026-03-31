壽險業搶攻物流倉儲商機

AI需求拉動，壽險業積極布局物流倉儲業；據第一太平戴維斯最新統計，自2021年起截至今年首季、國內壽險業投資近300億元卡位物流倉儲市場，光是今年首季凱基人壽大手筆砸63億元買下楊梅物流倉，為近三年首度重返商用不動產市場，交易金額追平2022年台灣人壽新高紀錄。

第一太平戴維斯協理丁玟甄分析，近年物流倉儲業躍居壽險業者在商用不動產交易新寵，主要是國內蓬勃的電商發展、AI驅動的高科技業龐大進出口訂單，以及相對較高的投報率。

丁玟甄指出，AI高需求拉動，半導體相關產業不僅對倉儲業有高需求，且對倉儲配備有高要求；不僅進料、出貨需有空間存放，且倉儲設備更要滿足現代自動化、高效系統整合能力的條件，如利用機器人、物聯網、自動倉庫、分撿系統，做到快速撿貨、理貨，實現即時庫存管理來應付訂單，甚至還要有冷鏈倉儲技術，滿足半導體原材料的特殊儲存需求。

丁玟甄表示，在電商、半導體相關產業需求持續擴大，加上3.5%~4%以上的穩定投報率，以及未來倉儲租金成長潛力，現代化物流倉儲躍上壽險業者在商用不動產交易新寵，更加速推進國內物流業轉型為智慧倉儲綠色物流之路，看好未來五年物流地產將是商用不動產的熱門投資標的。

觀察近年壽險業投資布局，要屬國泰人壽最積極，早在2019年就在楊梅砸下32.5億元購地、建置物流倉，2021、2025年又再購地建倉，總計砸近百億元投資物流倉儲業，並與永聯物流開發合作，現在有多個開發案。