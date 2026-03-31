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臺銀人壽推年年還本終身險

經濟日報／ 本報訊

面對高齡化社會與經濟環境變動，民眾關切如何穩健累積退休金並妥善規劃資產傳承。為滿足民眾對「無風險資產」與「穩定現金流」的需求，臺銀人壽全新推出能鎖利之固定利率型「年年加鑫還本終身保險（定期給付型）」。保單以新台幣計價，避開匯率波動風險，透過六年期繳費與年年領取生存保險金的設計，協助保戶輕鬆打造退休後被動收入；同時具備分期定期給付功能，讓資產傳承更安心，成為兼顧退休規劃與財富傳承的最佳理財工具。

臺銀人壽指出，「年年加鑫還本終身保險」保單具有三大核心特色。首先，保單是新台幣收付無匯兌風險，是穩健資產配置首選。新台幣計價保單對於偏好無風險資產、不願意承受外幣匯率波動的保守型投資人而言，是穩健配置資產的絕佳避風港。

其次，繳費期間僅六年，年年領取穩定且固定之現金流。臺銀人壽強調，這張保單主打「活到老、領到老」的現金流設計。繳費期間（第1至6保單周年日）即可依「表定年繳保費 ×1.7%×保險金額（萬）×已經過保單年度數」領取生存保險金；第7保單年度起，每年更可領取「保險金額 × 2%」的生存金。年年有筆固定的資金入帳，是規劃退休生活費的好幫手。

第三，分期給付設計，資產傳承最安心針對之傳承需求資產族群，保單提供身故保險金「分期定期給付」功能。透過「分期給付慢慢給」的機制，保戶可將愛與資產分批傳承給下一代，避免受益人一次性揮霍大筆資金，真正落實「資產傳承最安心」的訴求。

投保規則方面，臺銀人壽說明，保險期間至被保險人保險年齡達111歲之保單周年日止，繳費期間六年，投保年齡為0歲至74歲（65歲以上須填寫高齡投保評估量表），繳費方式分為年繳、半年繳、季繳以及月繳。至於投保金額限制，0歲至未滿15足歲最低投保金額為10萬元、最高投保金額1,000萬元，滿15足歲至74歲最低投保金額也是10萬元，最高則為6,000萬元。

至於哪些類型的民眾適合投保「年年加鑫還本終身保險」，臺銀人壽表示，這張保單特別適合以下三大族群：一、偏愛無風險資產者：希望資金穩健增長，不受市場劇烈波動影響。二、準退休／退休族群：需要確定且持續的現金流，作為退休生活費來源。三、有資產傳承需求者：希望透過保險機制，將財富安全、分批地傳承給下一代。

臺銀人壽指出，以50歲男性為例，投保保額300萬元，繳費期間六年。在保費折扣方面，表定年繳保費為46萬6,800元，保戶享有保費折扣合計2%後，每年實繳保費為45萬7,464元。此外，保戶也可享豐厚回報，繳費期間即可年年領取生存金，若保戶平安健康至111歲，其累積領取的生存金加上祝壽金330萬元合計高達676萬6,648元，完美發揮保險保障與資產累積的雙重效益。

臺銀人壽提醒民眾，提早規劃「年年加鑫還本終身保險」，讓保戶可以在打拼事業的同時，也能為未來的退休生活與家族財富傳承，築起一道最堅實的防護網。（臺銀人壽廣告）

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