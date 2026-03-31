南山雙帳戶終身醫療險上市

南山人壽昨（30）日宣布推出重磅級保單「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」，針對國人平均壽命不斷延長，但醫療保障可能有高齡缺口的痛點，設計「雙帳戶」終身醫療保單，保障到100歲之保單年度末，74歲（含）以後啟動實支實付保障，支應高齡時的高醫療支出需求，10年期最高投保年齡70歲，協助保戶規劃百歲人生的醫療基金。

南山人壽2014年推出市場首張終身型實支實付醫療險「南山人壽健康醫療帳戶終身保險」，2015年再度推出首張高齡（75歲後啟動）實支實付醫療險「南山人壽健康御守醫療帳戶終身保險」，都是因為看見客戶高齡醫療保障需求。今年再度推出「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險」，即是因應百歲人生及現今社會需求的精進版保單。

南山人壽指出，該保單共有六大特色，一、0到70歲皆有機會投保，保障至保險年齡達100歲的保單年度末；二、保戶可依預算靈活選擇繳費年期及投保計劃；三、醫療雙帳戶，74歲前與74歲後是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達750萬元；四、補足高齡醫療保障缺口，74歲（不含）前定額給付，74歲（含）以後提供實支實付保障，且與日額給付兩者擇一給付；五、強化癌症、入住加護暨燒燙傷病房相關醫療保障；六、具有身故／祝壽保險金，另，該保單還設計有外溢機制，有機會享有健康促進增額保障。

南山人壽商品研發副總經理游乃穎表示，有三類保戶可優先考量這張商品，一是本來就有一年期實支實付醫療保險，但保證續保只到74或75歲的保戶，可無縫銜接；二是期待有較高的高齡醫療品質或已接近退休年齡者；三是希望真正做到損害填補的保戶。

南山人壽表示，凡在9月30日之前完成投保的前2萬名保戶，即可享喬山健康科技120天的運動課程App、cofit營養師一對一體態及飲食分析，與全家寶至少30天的出院後照顧等服務。