玉山前進澎湖 傳遞藝文教育

玉山文教基金會長期深耕藝術教育，為讓離島的孩子接觸表演藝術，攜手衛武營與澎湖縣政府文化局及教育局共同在澎湖縣演藝廳舉辦「衛武營藝企學」澎湖篇。本次活動特別邀請舞壇傑出團隊的布拉瑞揚舞團擔綱演出，於26日至27日共舉辦三場教育場次，邀請約2,200名澎湖在地學子參與。

透過專業表演藝術走進離島校園，落實文化平權與縮短城鄉差距，深化藝文教育並親身體驗專業劇場的魅力，讓藝術的種子在離島扎根成長。

玉山文教基金會執行長許美麗表示，藉由與衛武營的長期合作，讓澎湖的玉山志工們實際參與藝文教育推廣，從一次性的服務轉為持續投入深耕環境；同時建立志工、學校及在地社群的互動關係，讓志工角色從協助者，升級為「文化推廣的同行者」。期待透過玉山實際投入的精神，擴大社會層面的藝文影響力，累積長期且永續的文化能量。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「藝術是學習的無盡資源，透過主動參與藝術，可以激發孩子們的好奇心、自主性及想像力，衛武營自2019年起推出『藝企學』計畫的初衷，正是提供學子們完整的劇場體驗，讓他們在年輕的時候，於心中種下親近藝術的種子，並期待在他們的成長過程裡逐漸發芽茂盛，成為藝文欣賞的夥伴。『藝企學』計畫去年底首次離開衛武營，前往高雄明陽中學，為現場的孩子們，帶來超越時空限制的美感啟蒙；而繼去年3月衛武營與玉山文教基金會將『VR管風琴』帶到澎湖後，我們就與縣政府共同規劃，要把更具臨場感的『藝企學』節目帶來澎湖。」

文化部政務次長李靜慧表示：「文化部持續透過政策支持與資源挹注，推動藝文向下扎根與區域平衡發展。此次於澎湖的演出，讓表演藝術走進離島，縮短城鄉差距。我們期待透過與藝文團隊的合作，持續拓展藝文參與的可能，讓更多孩子都有機會親近藝術、開拓視野。」

此次澎湖篇的演出團隊布拉瑞揚舞團，由編舞家布拉瑞揚·帕格勒法於2015年在台東成立。作品深具土地能量，擅長從部落生活與傳統文化中提煉出獨特的身體語彙。來到澎湖，舞團以極具爆發力與情感的肢體演出，向學生展現藝術如何詮釋生命、與自我對話。