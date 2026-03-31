富邦蔡明忠任東海大學董事

面對全球高教環境的劇烈變革，東海大學昨（30）日公布最新董事會名單，其中最引人矚目的便是富邦集團董事長蔡明忠入列，東海大學指出，蔡明忠的加入代表著企業經營與教育使命的結合，期盼借重其在金融永續與數位創新的實力，成為東海發展最強韌的後盾。新任董事會將於4月21日啟動。

在15位席次中，本次共有八位新任董事加入，更換人數創歷年最高紀錄，成員則橫跨金融、生醫、半導體、廣告、建築及法律等領域，包含前臺大校長楊泮池、世界級建築大師姚仁喜、前臺灣金控董事長呂桔誠等加入。

最受矚目的富邦大董蔡明忠在經過三顧茅廬、深思熟慮後，決定加入東海董事會，他的加入代表著企業經營與教育使命的結合，更象徵東海導入企業化治理的基因，尤其借重蔡明忠在金融永續與數位創新的實力，將成為東海發展最強韌的後盾。

蔡明忠為東海大學校友，2023年因對企業管理的卓越貢獻，獲頒東海大學名譽管理博士學位；2024年成為管理學院EMBA榮譽講座教授。