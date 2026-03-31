國銀對美曝險再創新高 上季首度突破2,000億美元

中央銀行昨（30）日公布2025年12月底本國銀行國家風險統計，本國銀行依直接交易對手基礎計算的外國債權餘額達6,854億美元，較上季增加146.64億美元或2.19%，其中，對美債權曝險持續上升，去年第4季已來到2,048億美元，首度突破2,000億美元大關，續創歷史新高，這也是連續42季位居國銀最大曝險國。

觀察去年第4季，本國銀行直接風險前十大曝險國家（地區）依序分別為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，其排名與前一季維持不變，合計前十大曝險國家餘額約5,060億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額比重為73.82％。其中，國銀對美國、盧森堡、澳大利亞、法國、越南的曝險餘額皆創下歷史新高。

中央銀行金融業務檢查處副處長謝人俊表示，國銀對美債權曝險自2021年第1季首度突破千億美元後，去年第4季持續攀升來到2,048億美元，首度突破2,000億美元大關，季增59億美元，其中，直接債權增加51億美元，主要來自國銀資金拆存跟債券投資增加；信託債權增加8億美元則主要是基金。

曝險餘額排名第二位的盧森堡，國銀對盧森堡曝險餘額來到516億美元，季增8億美元，主要因盧森堡是主要基金註冊所在國，因此信託資產持續增加；排名第三位則是中國大陸，去年第4季曝險僅增加3億美元，其中，直接債權增加4億美元、信託資產減少1億美元，主因是人民幣第4季升值1.85%，換算為等值美元，債權就增加。

另外，美中曝險差距也持續擴大，在去年第4季差距來到1,549億美元，差距持續達到歷史新高，且美中曝險差距自2023年6月起突破千億美元之後，截至去年第4季底已連續11季突破千億美元。

至於國銀在去年第4季對日本曝險則維持第五名，季減10億美元至401億美元，謝人俊指出，原先在去年第3季時，市場預期日圓傾向升值，但到了去年第4季，日圓單季貶值5.44％，換算等值美元，債權呈現下降，加上國銀存放日本央行的水位也下降，這也顯示出，國際金融市場詭譎多變、變化莫測。