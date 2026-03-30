富達：地緣風險加劇新興市場分岐 主動選股更顯關鍵

「富達國際2026 年分析師調查」指出，新興市場受中東衝突造成顯著供給面衝擊，不僅能源流動受到干擾、地緣政治緊張加劇也推升物價，種種因素使新興市場各地區發展更加分歧。長期投資人需要超越短期雜訊，將焦點放在長期塑造市場的基礎。

負責歐洲與部分亞洲企業的富達分析師預期，地緣政治或貨幣政策將持續影響未來12個月企業獲利表現。歐洲看起來尤其脆弱，多數分析師預期影響將是「中度負向」或「顯著負向」。

亞太地區（中國大陸與日本除外）呈現類似趨勢，預期為負向影響的分析師明顯多於預期正向者。中國大陸分析師也保持審慎，54%預期企業獲利將面臨「中度負向」或「顯著負向」衝擊。

反觀對歐洲、中東及非洲（EMEA）與拉丁美洲看法呈現兩極化態勢，分析師預期對企業獲利影響「顯著正向」與「顯著負向」的比例並存，反映區域分歧現象愈來愈明顯。部分國家與產業面臨政策與需求風險，其他特別是與資源相關的經濟體與企業，則可能受惠於較高的原物料與能源價格。

富達國際股票投資長布洛迪（Niamh Brodie-Machura）表示，地緣政治發展再次影響新興市場前景，無論是貿易與政策不確定性的直接影響，或是能源價格與通膨的間接傳導。

布洛迪指出，能源市場劇烈波動，尤其對能源供給衝擊較敏感區域增添新的複雜因素。若市場穩定下來，短期波動可能減緩，但目前來看，預期風險已轉向更長時間的干擾，同時加劇通貨膨脹壓力，對能源進口國的影響尤其明顯。

然而，在此情境下，對股票表現的情緒並非一致悲觀，而是差異越見明顯。中國大陸分析師有31%認為其覆蓋的產業被低估，在所有分析師中比例最高；亞太區（中國大陸與日本除外）分析師有24%認為所分析市場的企業被低估；歐洲、中東及非洲與拉丁美洲分析師則有29%同感。

富達分析師觀察到，中國大陸仍是新興市場發展的核心，雖然能源進口成本被推高與供應鏈再度受阻帶來短期壓力，其他結構性成長動能仍支持長期展望。這包括決策者持續優先扶植高科技產業，以強化自給自足能力，支持電動車、人工智慧、生物科技與機器人等領域的成長。

綜合而言，中東緊張局勢持續的時間，仍是新興市場的關鍵變數。通膨壓力可能隨干擾延長而加劇，並對能源進口國帶來更大衝擊。同時，結構性成長動能與改革進度正導致更加分歧的結果。